Блог | Конец дипломатических реверансов: почему Европа больше не спешит мирить Зеленского с Трампом

Наши отношения с ключевым союзником (или уже не союзником?) – Соединенными Штатами – достигли дна. Прошлогодний грубый спор в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом, который так шокировал западных дипломатов, теперь кажется дружеским обменом любезностями на фоне нынешних наших отношений. Трамп, который уже даже не пытается скрывать свою неприязнь к украинскому президенту, уже несколько раз публично призывал украинцев найти себе другого лидера, если они хотят мира. Зеленский, в свою очередь, фактически назвал Трампа слабаком, а говоря о заигрывании с Путиным, употребил фразу о "убийцах с улыбкой на лице".

За кулисами этой публичной ссоры двух президентов тоже что-то происходит. Ограничение скорости работы Starlink для украинских дронов, странные сбои в передаче разведданных, затягивание поставок ракет для Patriot, которые единственные могут сбивать российскую "баллистику".

Этот спор беспокоит наших друзей. The Atlantic Council пишет, что ссора носит ярко выраженный личный характер. Непримиримый критик Трампа Джон Болтон, который сам называл американского президента "непригодным для должности", "некомпетентным", "полезным идиотом" Путина и Си Цзиньпина, призывает Зеленского сбавить обороты и не подливать масла в огонь. Потому что это, мол, только вредит Украине, критически зависимой от американской помощи.

Это привычные советы, когда речь идет о Дональде Трампе. Зная о безмерном "эго" американского президента, европейские политики давно привыкли к особому стилю общения с хозяином Белого дома. Этот стиль даже получил собственное название в СМИ – Trump whispering – "шептание Трампу". Идея этой коммуникационной стратегии проста: любой ценой избегать прямой конфронтации, а вместо этого льстить, хвалить, превозносить... Мерц, Мелони, Макрон добились немалых успехов в этом умении "нашептывать" Трампу свои идеи. И после спора в Овальном кабинете не раз пытались научить этой дипломатии Зеленского.

Впрочем, украинский президент, как говорит наш бывший глава МИД Павел Климкин, решил поднять ставки. И отвечает Трампу той же монетой. Украинцам это нравится – рейтинг поддержки Зеленского мгновенно взлетел на 11 процентных пунктов.

Кто-то может сказать: вот ради чего все это! А кто-то скажет, что сказывается неудержимый темперамент Зеленского и его также немаленькое "эго".

Однако, на мой взгляд, существует другое объяснение воинственной риторики Зеленского. Сознательно или интуитивно, украинский президент фактически сжигает мосты в отношениях с администрацией Трампа, чтобы подтолкнуть Европу к занятию более активной позиции в российско-украинской войне. Которая уже давно стала чем-то большим – войной авторитарных лидеров против либерального западного строя. И последние реверансы Трампа в сторону Путина и Си уже без экивоков говорят о желании Трампа не только решить судьбу Украины без Украины. Но и всей Европы – без Европы.

Похоже, это понимание приходит и к европейским лидерам. И именно поэтому на этот раз никто даже не пытается потушить пожар в отношениях Киева и Вашингтона – как это было в прошлом году.

Потому что, судя по всему, эпоха, когда Трампу можно было еще что-то "шептать" на ухо, миновала. Новая эпоха, напротив, будет говорить громко.