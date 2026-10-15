Блог | Конец американских гарантий: кто теперь поверит обещаниям США

Мысли вслух, чтобы обдумать. Сегодня мы оказались в очень четкой и очень негативной ситуации. Не то чтобы она изменилась с момента избрания Трампа президентом США, но сейчас она стала черно-белой. Поэтому давайте ее зафиксируем.

Гарант территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму – США – стали официальным союзником другого гаранта – рф и совместными усилиями пытаются уничтожить далеко не только территориальную целостность Украины, но и само государство Украина и каждого украинца.

рф делает это ракетами и "шахедами", а США пытаются максимально помочь россиянам в уничтожении Украины. Я не зря упоминаю Будапештский меморандум и США, потому что мы слишком сосредоточиваемся на фигуре их президента. Будапештский меморандум подписывали не Трамп с Маском, а государство США. Поэтому выводы из этого очевидного факта довольно просты и очевидны:

А) Любые международные договоры и гарантии США не стоят бумаги, на которой они написаны. Причем это ощутили на себе не только Украина, но и все союзники США – от Канады и Европы до стран Персидского залива, Японии и Тайваня. Поэтому американоцентричный мир умер и уже надежно похоронен. Никто в здравом уме больше не будет строить свою будущую безопасность ни на союзе с США, ни на американских технологиях, которые могут отключить в любой момент. Использовать, пока нет альтернативы – да, строить будущее страны на этом отсутствующем фундаменте – нет. Поэтому, если когда-нибудь США попытаются "раскопать" американоцентричный мир, им придется начинать с многолетнего, десятилетиями, восстановления доверия к себе. И не факт, что это вообще возможно. С Украиной – точно.

Б) Руки американских властей в крови убитых украинцев. Соучастие в убийстве украинцев – сознательная политика и сознательный выбор американских властей. Смерть каждого украинца, убитого российской ракетой и реактивным шахидом, теперь на совести США, которые максимально отключили защиту от российских ракет и шахидов, цинично требуя капитуляции Украины.

Поэтому вопрос следующий.

Не пора ли гражданскому обществу изменить подход к общению с США и американцами? Моя выборка очень небольшая, но те встречи, на которых мне приходилось бывать – от американских общественных организаций до помощников конгрессменов и сенаторов – оставляли одно и то же послевкусие. Украинцы слишком мягки и любезны. Почувствовав, что наша боль и наши смерти уже не воспринимаются миром, вызывают отторжение и ответную агрессию, мы отступили и перешли к прагматичному объяснению того, почему сотрудничество с Украиной выгодно для европейцев, США и других стран. Не то чтобы это было неправильно – такой подход приносит результат, – но коммуникация должна быть совсем другой.

Не пора ли задавать американцам простые вопросы:

- Понимают ли они, что и американские демократы, и американские общественные организации, и в целом американцы являются гражданами США и поэтому ответственность за смерть украинцев лежит и на них тоже? Невозможно спрятаться за позицией, подобной российской – действия власти не зависят от нас.

- Понимают ли наши собеседники, что нарушение гарантий территориальной целостности Украины, предательство Украины и участие в геноцидной войне на стороне рф разрушили фундамент американоцентричного мира?

- И главное. Что они собираются делать для восстановления доверия к США? Простой конкретный вопрос: мы здесь сидим за одним столом, вы приехали в Украину, каждый украинец за этим столом рискует погибнуть каждый день, и этот риск невероятно возрос из-за предательства США, так почему мы должны верить тому, что вы говорите? Что вы готовы сделать, чтобы вашим словам снова можно было осторожно доверять?

Мне кажется, что в неловкой ситуации должны чувствовать себя не украинцы. Ведь не они предали самих себя. Мой главный вопрос к представителям гражданского общества, которые сейчас продолжают общаться с США – поправьте меня, если я не прав, давайте, возможно, сформулируем другие послания, но, кажется, пришло время менять нашу позицию. Выиграть когнитивную войну, сидя в обороне, невозможно.