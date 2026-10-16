Кто предложил Трампу ограничить скорость Starlink в Украине: СМИ выяснили подробности

Американский миллиардер Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу ограничить скорость работы Starshield в Украине. По данным источников, это решение повлияло на способность украинской противовоздушной обороны перехватывать российские реактивные беспилотники.

Об этом говорится в материале The Telegraph, авторы которого пообщались с четырьмя источниками, осведомлёнными о ходе обсуждений. Один из них утверждает, что Трамп согласился с предложением Маска, после чего Пентагон получил возможность ввести ограничения.

Как возник конфликт

По информации издания, ограничения были введены на фоне спора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американские чиновники предупреждали украинскую команду, занимающуюся мирными переговорами, что Вашингтон может прекратить обмен разведывательными данными и в дальнейшем сократить поддержку, если удары с большого расстояния не прекратятся.

Ранее советник Зеленского заявил, что компания SpaceX ограничила доступ Украины к Starshield. Эту систему используют, в частности, для связи с беспилотниками, движущимися на высокой скорости, а также для ударов по целям в тылу противника.

Сам Зеленский назвал ограничение "очень нежелательным и неприятным сюрпризом". Он сообщил о проблеме в пятницу, выступая в кулуарах саммита Европейского Союза в Брюсселе.

Что говорят стороны

Маск сначала отрицал свою причастность к ограничениям. В среду он заявил, что любые ограничения скорости или использования системы устанавливают американские военные, а окончательное решение принимает президент США.

Однако источник The Telegraph утверждает, что Маск был обеспокоен возможной негативной реакцией европейских пользователей. По его словам, предприниматель публично перекладывал ответственность на американскую администрацию, хотя решение принималось с участием обеих сторон.

Эту версию, как отмечает издание, подтвердили высокопоставленный чиновник из Европы и два украинских источника.

В то же время в пятницу Трамп заявил в Белом доме, что не считает ни себя, ни Маска ответственными за потерю Украиной доступа к Starlink. Американский чиновник, которого цитирует AFP, также опроверг, что президент требовал сократить услуги Starshield для Украины.

Пентагон публично не объяснил причин введения ограничений.

Скорость дронов

По данным The Telegraph, введенный лимит ограничивал скорость украинских беспилотников, использующих Starshield, примерно до 160 км/ч. Это существенно затрудняло перехват российских реактивных дронов и ракет, которые могут двигаться примерно в два раза быстрее.

В пятницу Зеленский сообщил, что связь начала восстанавливаться. По его словам, украинское Министерство обороны поддерживает контакт с партнерами, а из Белого дома поступили сигналы о восстановлении соответствующих возможностей.

В то же время президент уточнил, что система ещё не вернулась к прежним скоростным ограничениям, но процесс восстановления продолжается.

Зависимость от Маска

Это не первый случай, когда Маска обвиняют в ограничении использования Starlink в ущерб Украине. В 2023 году он подтвердил, что отклонил просьбу Киева использовать систему для атак беспилотниками на Крым, который Россия незаконно аннексировала. Тогда предприниматель объяснил свое решение нежеланием быть причастным к масштабному военному конфликту.

В то же время ранее в этом году Маска положительно оценивали в Украине за участие в блокировании незаконного доступа российских военных к Starlink.

Вопрос зависимости Европы от компании SpaceX также остается актуальным. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к Маску в соцсетях с предупреждением:"Как ваши европейские клиенты, мы следим за вами".

Европейский Союз планирует запустить собственную спутниковую систему Iris², которая должна стать альтернативой Starlink, к 2030 году.

Помощь Украине

Во время встречи с европейскими лидерами в Брюсселе Зеленский заявил, что Украине потребуется около 155 млрд евро в 2027 году для продолжения войны. По его словам, не менее 70 млрд евро из этой суммы должны быть дополнительно выделены европейскими партнерами на оборону, вооружение и поддержание устойчивости страны.

Дипломаты сообщили изданию, что европейские лидеры советовали украинскому президенту сдержаннее высказываться о Трампе, опасаясь дальнейшего сокращения американской поддержки.

В то же время Зеленский дал понять, что Украина не обязательно прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он заявил, что главное правило украинских операций — отвечать на действия противника, а остальные детали пообещал раскрыть позже.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ограничения в работе Starshield, "военного пакета" Starlink для Украины, якобы были инициированы не Трампом. Владелец этой сети и советник президента Илон Маск ранее утверждал, что приказ отдал лично Трамп. Но сам американский лидер утверждает, что даже не знал об этом.