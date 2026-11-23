Блог | Кто выключил российское небо? Украинские дроны, трусливая авиация и заговор столетия

Пара уточнений и небольшая авиационная конспирология.

1. Вчера вечером Россия атаковала ж/д-вокзал в Люботине (Харьковская область), среди пострадавших – три подростка (две девочки 11 и 14 лет с ранениями средней тяжести в больнице). Друг Трампа Путин продолжает охотиться на украинских детей и воевать с электричками.

Также россияне запустили "молнию" в окно жилой многоэтажки в Харькове (Шевченковский район) и трижды били "бандеролями" по другим районам города.

Утром атаковали Лозовую, прилеты в 2 локации, в т.ч. – во двор многоэтажки, 12 пострадавших...

В Дымере (Киевская область), где Россия снесла подъезд в пятиэтажке, уже 11 погибших, 2х человек еще ищут...

Тем временем.

2. СБС заявили о новом рекорде в сфере демилитаризации живой силы противника: 808 единиц за сутки, 293 – насовсем, 2/3 – Доброполье и Гуляйполе.

Генштаб ЗСУ подсветил, что за сутки поразили 5 российских танков. Ввиду чего преодолен рубеж в 1000 единиц за год (достигли показателя 1004 штуки в 2026 году).

Темп несопоставим с 2022-2023 гг., ибо война другая. Но 1000 танков – эпическое число, если вдуматься. Особенно – по европейским меркам.

3. Наиболее контрастное на утро.

Во-первых, добрые БПЛА в очередной раз посетили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Масштабно дымит, народ уже выстроился в очереди на АЗС. Дело уже даже не в том, что он далеко.

Главное: НПЗ "Лукойла" в Перми, Нижнем Новгороде (Кстово) и Волгограде являются одними из наиболее современных в России. Они заточены на производство высокооктановых бензинов, авиакеросина и качественного дизеля.

Кстово посетили 1 ноября, Волгоград – 13 ноября, теперь вот Пермь. Т.е., с интервалом 10-12 дней "Лукойл" принимает гостей. Видимо, у кого-то есть календарик инсталлирования бензинового кризиса.

Во-вторых, снова масштабно задымился Новошахтинский НПЗ (Ростовская область). Не буду углубляться в детали по его мощности и номенклатуре. Суть: несколько лет назад завод был модернизирован и от производства полуфабрикатов на экспорт сместил акцент на производство конечных продуктов, в т.ч. – дизеля.

Этот завод – ближайший источник топлива для российской оккупационной группировки, буквально – задний двор. Любые проблемы на данном заводе – прямой вред оккупантам. И вот тут стоит напомнить.

10 октября масштабно задымился нефтеналивной терминал Новошахтинского НПЗ в Ростове-на-Дону. Полностью сгорело 8 резервуаров из 12, еще один вероятно поврежден. Т.е., предприятие де-факто ликвидировано.

Через терминал завод осуществлял поставки в Крым для тамошних военных баз, плюс вывозил танкерами река-море для перевалки в Черном море на более крупные суда. Т.е., оккупанты лишись доступа к топливу с самым коротким плечом. А завод слегка попортился и лишился источника денег. Что усложнит восстановление.

В-третьих, в ночь на 23 ноября повторно воспламенилась ЛПДС "Калейкино" (Альметьевск, Татарстан). Данный объект имеет по-настоящему стратегическое значение для системы магистральных нефтепроводов "Транснефти". Не буду повторяться – можно глянуть мой пост за 23 февраля, когда состоялась первая атака.

Общий контекст: регулярные удары по ЛПДС "Самара" и ЛПДС "Калейкино" просаживают мощность всей сети. Начинают сбоить ключевые нервные узлы, что негативно скажется на артериях и работе мышц. Где-то серьезно порвется в самый неподходящий момент.

4. А теперь маленькая конспирология.

Традиционная мантра дорогих россиян после каждого успешного задымления – "Украина расстреляла все запасы и больше ничего не будет!". И так каждый день. Похоже, что Украина таки вышла на какой-то ритм.

В связи с чем обозначился вопрос, наглядно подсвеченный историей с Керченским мостом: а как соотносятся российский и украинский ритмы?

Одной из наиболее острых реакций на видео с украинской ракеты, летящей к мосту, были вскрики "а где авиация"? Действительно, а где российская авиация?

Конспирологическое совмещение фактов дает такую картину.

Мы как правило не фокусируемся на сообщениях об ударах по российским аэродромам. Ибо нет наглядности. Между тем легко обнаружить: Силы обороны Украины отрабатывают не только аэродромы в Крыму, но и Ейск, Ахтубинск, Анапу и Майкоп… Т.е., весь ближайший периметр Азова.

Российские военные, занимающиеся ПВО/ПРО – не идиоты, они способны выстраивать логические цепочки, у них есть карта, в которую можно втыкать флажки.

Теперь представим, что российский военачальник фиксирует, как украинская армия начинает прогрызать ПВО в южном направлении. Адекватная реакция – усилить авиационную компоненту на ближних подступах, пока меняют выбывшее.

Сразу же возникает две гипотезы – человеческий и технический факторы.

Человеческий: указанный военачальник может задуматься – а не хотят ли украинцы, понимая логику моих действий, заманить самолетики поближе и затем вжарить по аэродромам, как они уже много раз делали? После чего завершить свой гнусный замысел в Крыму или где они там собираются вредить. А подожду-ка я какое-то время.

Подождал – арка моста заткнула Азовское море. Впереди 2 года восстановительных работ.

Россияне неизбежно проведут расследование. И если через какое-то время мы узнаем, что некий ПВОшный начальник насмерть подавился крендельком, значит, виной всему признан человеческий фактор.

Технический фактор означает – Россия утратила возможность поддерживать необходимую плотность авиационной компоненты ПВО/ПРО.

Ритмичное воздействие украинских дронов ушатало российскую авиацию. А дружественный огонь россиян (минус два вертолета и самолет в Ленинградской области еще свежи в памяти), помимо технических, заострил организационно-бюрократические проблемы.

Ведь кто-то должен быть виноват. А чтоб ПВО не сбивало авиацию, в условиях неопределенности авиация может летать и пореже. Вот она и летает пореже, и там, где безопасно.

Есть посмотреть на карту, то дроны в Пермь летят примерно по той же дирекции, что и в Альметьевск. Тут даже наименее мнительный человек задумается – а почему их таки не сбивают?

Может Трамп не зря называет Путина другом? Может это не Трамп российский, а Путин американский шпион?

Опять эта проклятая неопределенность…