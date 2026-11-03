Блог | Кто толкает Трампа к ядерной войне?

Такер Карлсон, один из самых влиятельных медийных сторонников Дональда Трампа, поддерживавший его еще во время первой президентской кампании и активно помогавший ему вернуться в Белый дом на второй срок, имея около 17,9 миллиона подписчиков в X (бывшем Twitter), написал следующее:

"Под давлением израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху администрация Трампа может в ближайшие дни начать ядерный удар по Ирану. Целью станет гора Пикакс в центральном Иране, где, по утверждениям израильской разведки, иранское правительство возобновило свою программу обогащения урана. Ни одно обычное оружие в американском арсенале не способно пробить 300 футов твердого гранита, чтобы уничтожить туннели, где, предположительно, происходит обогащение. Единственный военный вариант – ядерный удар. Нетаньяху настойчиво продвигает его. "Биби звонит Трампу по этому поводу каждый день", – говорит осведомленный наблюдатель.

Нетаньяху загнан в угол и в отчаянии. После результатов выборов на прошлой неделе он не сможет сформировать правительство, если Трамп напрямую не вмешается в израильскую политику и не договорится с другими партиями, чтобы обеспечить Нетаньяху 61 место в Кнессете. Иначе он вылетит с поста премьер-министра и пойдет навстречу позору, расследованиям и, возможно, тюрьме. Нетаньяху должен держаться поближе к Трампу. Ему нужна эта война.

С этой целью он оказывал максимальное давление на своих ближайших союзников в администрации, включая министра обороны Пита Хегсета и командующего CENTCOM Брэда Купера. Оба выступают против переговорного урегулирования войны, которую они столь катастрофически опозорили; оба продвигают возобновление масштабных боевых действий. Государственный секретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф также идут по следам Нетаньягу, как и лидеры Демократической партии. На недавней встрече по этому вопросу бывший президент Барак Обама заявил, что выступает против нынешнего соглашения о мире с Ираном, которое разрабатывается в Дохе.

Остальные давние союзники Америки на Ближнем Востоке в ужасе от перспективы новой войны. 27 сентября Нетаньягу тайно прилетел в Абу-Даби, чтобы привлечь ОАЭ к своей лоббистской кампании за последний удар по Ирану. Эмиратцы отказались. После восьми месяцев конфликта экономики стран Персидского залива пошатнулись. То же самое произошло с мировыми рынками энергоносителей и удобрений. Они не восстановятся в ближайшее время. В мире насчитывается около 850 супертанкеров, перевозящих нефть от производителей в остальные страны. В октябре только в Ормузском проливе 11 из них получили серьезные повреждения. При таких темпах глобальная депрессия неизбежна. Ядерный удар радикально ускорит разрушение. Радиоактивные выпадения от наземного взрыва на горе Пикакс загрязнят Персидский залив, отравив водоснабжение для 100 миллионов человек.

И это лишь некоторые непосредственные последствия для региона. Остальной мир уязвим не меньше. Ни одна страна, кроме Соединенных Штатов, никогда не применяла ядерное оружие на войне. Некоторые хотели бы это сделать. Американский ядерный удар по Ирану установил бы новый прецедент. Россияне уже сказали как минимум двум другим правительствам, что американский ядерный удар по Ирану развяжет им руки для применения ядерного оружия против Украины. Пакистан и Индия поддадутся искушению сделать то же самое друг против друга, как и Северная Корея – против Сеула. После первого ядерного удара Третья мировая война неизбежна. Эта война будет короткой и последней.

Мы вслепую брели к этому моменту месяцами. С февраля администрация тихо переписала американскую ядерную доктрину, чтобы облегчить первое применение так называемых "тактических ядерных боеголовок" и тем самым сделать его более вероятным. Никто в Вашингтоне ни от одной из партий, похоже, не беспокоится по этому поводу. Теперь мы на грани.

Близкие наблюдатели говорят, что Трамп, вероятно, примет решение до следующих выходных – использовать ли ядерное оружие. Это будет 7 ноября, через шесть дней. К его чести, он колеблется. Сейчас Трамп прислушивается к своему вице-президенту Джей Ди Вэнсу и своему посланнику и другу Стиву Уиткоффу, которые оба утверждают, что с Ираном можно заключить соглашение.

Они правы, хотя это будет непросто. Иранцы известны своей утомительной манерой вести переговоры при любых обстоятельствах, а некоторые представители правительства стали радикальнее после того, как в феврале погибли аятолла Али Хаменеи и его семья. После десятилетий изоляции даже относительно умеренные иранские лидеры, похоже, озадачены тем, как принимаются решения на Западе. (В Тегеране, например, широко распространено убеждение, что правительство Соединенных Штатов контролирует Израиль.) Но в целом люди, разговаривавшие с лицами, принимающими решения в Иране, говорят, что там существует консенсус: дальнейшая война вредна для всех, а соглашение стоит заключить.

Одна группа, с которой еще не консультировались, – это население мира – сотни миллионов людей, которые погибнут вместе со своими детьми, если Нетаньяху подтолкнет Трампа к нанесению ядерного удара на следующей неделе. Сейчас самое время им высказаться."

Кто, по вашему мнению, подталкивает Трампа к войне?