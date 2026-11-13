Кто представит Европу на переговорах о войне в Украине: страны определились

На будущих переговорах между Украиной и Россией Европейский Союз будут представлять представители пяти стран – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. В частности, ЕС на переговорах будут представлять советники по национальной безопасности указанных государств.

Об этом 13 ноября сообщил президент Евросовета Антониу Кошта. Подробности решения, принятого на сегодняшней встрече в Дублине, изданию Bloomberg рассказал неназванный европейский высокопоставленный чиновник.

Что сказал Кошта

"Наша позиция неизменна. Безопасность Европы начинается с безопасности Украины. И мы приветствуем все дипломатические усилия, направленные на то, чтобы усадить Россию за стол переговоров. Мы активно участвуем в поддержке этого процесса и надеемся, что он принесет конкретные результаты", – отметил глава Евросовета.

По его словам, сегодня было согласовано, что "европейской командой на переговорах о мире в Украине будут институты Евросоюза и E5 (то есть вышеперечисленные страны, которые считаются лидерами "Коалиции желающих", – OBOZ.UA)".

"Наши принципы и позиции на этих переговорах хорошо известны, и наша европейская команда продолжит действовать в тесной координации и полном единстве", – сказал Кошта.

Общие вопросы гарантий безопасности Украины и Европы также будут рассматриваться в рамках "Коалиции желающих", но "в тесной координации с НАТО", добавил глава Евросовета.

"В конце концов, это командная работа. Украина имеет легитимность решать вопросы, касающиеся ее территории и суверенитета. Европейский Союз играет центральную роль в обсуждении европейского будущего Украины, ее восстановления и процветания", – пояснил он.

Детали решения в Дублине

Европа так и не определилась с конкретными лидерами, которые должны были бы представлять ее на переговорах высокого уровня. Поэтому ее будут представлять советники по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши.

Советники будут участвовать в любых будущих переговорах на техническом уровне, цитирует Bloomberg свой источник.

Следующий раунд переговоров ожидается перед будущей встречей G-20 (напомним, что саммит пройдет 14 и 15 декабря в США), но после нескольких встреч, уже запланированных на следующую неделю, сообщил источник издания. Среди них главными являются встреча украинских партнеров из "Коалиции желающих", а также так называемый саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае.

Последний считается важным, поскольку как анонсировал президент США Дональд Трамп, на этом мероприятии он может встретиться с российским и китайским диктаторами именно для обсуждения прекращения войны в Украине.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Трампа согласовывать действия с европейскими союзниками и Украиной накануне запланированной встречи с главарем Кремля Путиным. Он выразил опасение, что переговоры американского и российского лидеров в Китае могут повторить сценарий встречи на Аляске в августе 2025 года.

Мерц также анонсировал, что уже "в ближайшие недели состоятся конкретные мирные переговоры с участием европейских деятелей". По его словам, к переговорному процессу, вероятно, присоединятся европейские представители, участвовавшие во встречах в Абу-Даби.