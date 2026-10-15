Блог | Кто позволил Вашингтону шантажировать Украину?

Сообщения The Kyiv Independent, Axios и Financial Times об угрозах украинскому военному командованию со стороны представителей администрации Дональда Трампа требуют немедленной проверки. По данным источников этих изданий, Вашингтон угрожал ограничить обмен разведывательной информацией и поставки вооружений, если Украина не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Среди тех, кому, по сообщениям, звонили, называют главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палису.

Если эти сведения подтвердятся, возникает принципиальный вопрос: не использует ли американская администрация государственные ресурсы и механизмы безопасности для принуждения Украины к решениям, выгодным Кремлю?

Президент США не стоит над Конституцией и федеральными законами. Разведывательные возможности, военная помощь и бюджетные средства не являются его личной собственностью. Конгресс определяет законодательные рамки и ассигнования, а исполнительная власть обязана действовать в пределах предоставленных полномочий. Не каждое решение о помощи требует предварительного согласования с Конгрессом, но ни одно из них не освобождается от установленных законом ограничений и надлежащего контроля.

Поэтому к Дональду Трампу и его администрации должны быть заданы конкретные вопросы.

На каком правовом основании украинскому командованию могли угрожать прекращением разведывательной поддержки? Кто принимал эти решения? Соответствовали ли они условиям американских программ военной помощи и требованиям законодательства? Не пытались ли чиновники заменить официальные процедуры личными договоренностями?

Не менее важно установить, связано ли это давление с заявлениями Трампа о необходимости смены Владимира Зеленского и его требованиями заключить соглашение с россией.

Президент США не имеет полномочий назначать руководство Украины. Выборы – дело украинского народа, а их проведение определяется Конституцией, законодательством и требованиями безопасности. Требовать от Киева политических уступок, одновременно угрожая ограничением средств обороны, – это уже не просто дипломатическое несогласие. Это обстоятельства, которые необходимо проверить на предмет возможного злоупотребления властью.

КТО ДОЛЖЕН ДАТЬ ПРАВОВУЮ ОЦЕНКУ?

Прежде всего профильные комитеты по разведке и вооруженным силам Палаты представителей и Сената США. Они должны истребовать документы, выяснить обстоятельства телефонных разговоров и проверить, использовались ли военная помощь и разведывательная информация в качестве средства политического принуждения.

Генеральный инспектор Министерства обороны США и генеральный инспектор разведывательного сообщества должны проверить соблюдение процедур, возможные нарушения и обстоятельства принятия соответствующих решений. Если будут выявлены признаки преступления, материалы необходимо передать Министерству юстиции США и ФБР.

Украина, со своей стороны, должна документировать угрозы, сохранить записи переговоров и служебную переписку, установить хронологию событий и направить официальные обращения в американские институты. НАТО должно получить разъяснения относительно возможных последствий для безопасности союзников.

БАЛИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА – НЕ ПРЕДМЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТОРГА

Отдельного расследования требуют сообщения об отсутствии заблаговременного предупреждения Украины о российском баллистическом ударе по Киеву 13–14 октября.

Необходимо установить, какой информацией располагали партнеры, когда они ее получили, передавали ли ее Украине и возникли ли задержки. Нужно проверить все версии: от технического сбоя и особенностей обнаружения высокоскоростных ракет до возможных решений об ограничении обмена данными.

Конечно же, без доказательств никто не станет утверждать, что предупреждение умышленно заблокировали. Но если своевременная информация существовала и была безосновательно задержана, последствия такого решения должны получить надлежащую правовую оценку.

Разведывательные данные, от которых зависят жизни гражданских лиц, не могут становиться заложниками переговоров о российской нефти или политическом будущем Украины.

СПЕЦСЛУЖБЫ США И РФ: КОНТАКТЫ – ОДНО, СОДЕЙСТВИЕ АГРЕССОРУ – ДРУГОЕ

Официальные контакты между американскими и российскими спецслужбами сами по себе не являются доказательством сговора. Такие каналы могут использоваться для предотвращения опасных инцидентов. Однако их содержание, пределы и последствия требуют особого внимания, если возникают конкретные подозрения относительно угроз союзникам.

Конгресс имеет право выяснить, не передавалась ли информация, способная раскрыть украинские разведывательные возможности, не создавались ли препятствия для предупреждения о российских ударах и соблюдались ли установленные процедуры защиты секретных данных.

Это важно и с учетом российских информационных операций. Кремль на протяжении многих лет использует ядерные угрозы, запугивание нападением на НАТО и вымышленные сценарии катастроф, пытаясь парализовать принятие решений западными правительствами. Если эти нарративы распространяются через каналы, которым доверяют американское и европейское общества, необходимо проверять их происхождение, достоверность и возможную связь с операциями влияния.

Но подозрение не заменяет доказательств: ответственность конкретных лиц должна устанавливаться на основании проверенных фактов.

Статья 51 Устава ООН закрепляет право Украины на самооборону. Это право не отменяет требований международного гуманитарного права, однако и не дает внешним государствам оснований требовать от жертвы агрессии безусловного отказа от оборонительных действий в пользу агрессора.

Если США предлагают прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, необходимы согласованные условия, взаимные обязательства и механизм контроля. Одностороннее политическое заявление не может автоматически создавать обязательства для Украины.

Мы обращаемся к Конгрессу США – с просьбой о расследовании возможных угроз; к генеральным инспекторам – о проверке решений, касающихся разведки и военной помощи; к компетентным правоохранительным органам – о реагировании при наличии признаков правонарушений.

Ключевой вопрос прост: использовались ли полномочия американского государства для ограничения способности Украины защищать свои города и граждан?

Если нет – проверка должна это подтвердить. Если да – ответственность должна наступать по закону, независимо от должности.