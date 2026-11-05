"Хотим до конца года закрыть все переговорные кластеры": Зеленский встретился с президентом Евросовета Коштой. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Одной из главных тем переговоров стал процесс вступления Украины в Евросоюз: Киев рассчитывает до конца 2026 года завершить работу над всеми переговорными кластерами, а в следующем году перейти к закрытию переговорных глав.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram. По его словам, стороны также обсудили подготовку к трехсторонним переговорам в Абу-Даби и необходимость участия Европы в обсуждении гарантий безопасности и экономического восстановления Украины.

Зеленский и Кошта обсудили п... Источник: president.gov.ua Развернуть

Работаем над тем, чтобы до конца года закрыть все кластеры

Зеленский отметил, что Украина и Европейский Союз продолжают тесно координировать действия по всем важным вопросам. Во время встречи стороны подробно обсудили процесс евроинтеграции и возможные шаги для его ускорения.

"Работаем над тем, чтобы до конца этого года закрыть все переговорные кластеры, а уже в следующем году перейти к закрытию переговорных разделов и быстро двигаться дальше к нашему вступлению", – сообщил президент.

По его словам, Украина также предложила новые идеи, которые могут помочь ускорить весь процесс. Зеленский и Кошта договорились, что президент Европейского совета обсудит эти предложения с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Участие Европы в будущих переговорах

Еще одной темой встречи стала подготовка к трехстороннему формату переговоров в Абу-Даби. Зеленский проинформировал Кошту о приоритетах Украины и рассказал о своем разговоре с американской стороной, который состоялся накануне.

Президент подчеркнул, что Украина последовательно выступает за участие Европы в переговорном процессе. По его словам, вопросы гарантий безопасности и экономического восстановления Украины невозможно обсуждать без представителей европейских стран.

"И Антониу поддерживает эту нашу позицию", – отметил Зеленский.

Президент поблагодарил Кошту за поддержку Украины и координацию с Европейским Союзом.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Владимир Зеленский обсуждал подготовку к переговорам в Абу-Даби с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По предварительной информации, трехсторонний формат на уровне команд с участием Украины, США и России планируют провести в ближайшие дни.