Блог | Облака над Украиной или туман лжи из Вашингтона

США вновь солгали, объяснив Украине отсутствие разведывательных данных о запуске ракет в ночь на 13 октября "неблагоприятными погодными условиями".

И Киев вполне обоснованно не считает эту проблему достаточной причиной.

На самом деле, это завуалированная игра на руку Путину с целью приостановки ударов по НПЗ и портам, через которые идут поставки дизельного топлива в США.

Зависит ли от погоды система отслеживания баллистических ракет?

Нет, работа современных систем слежения за баллистическими ракетами практически не зависит от погоды.

Эти системы проектируются так, чтобы обеспечивать стопроцентную готовность в любых метеорологических условиях (дождь, туман, снег или буря). Однако погодные факторы могут оказывать минимальное косвенное влияние на отдельные ее элементы.

Вот как работают различные компоненты системы и как на них влияет погода:

1. Радиолокационные станции (РЛС / радары)

Наземные и морские радары используют радиоволны сверхвысоких частот (СВЧ), которые легко проникают сквозь облака, туман, ливни и снегопады. Погода на Земле не мешает им обнаруживать цели на расстоянии тысяч километров.

Экстремальные погодные явления (например, сильный ураган или цунами) могут представлять угрозу для самой конструкции радара, но не мешают его радиосигналу.

2. Спутниковое слежение (космический эшелон).

Спутники (например, американская система SBIRS) фиксируют тепловой след (факел) от двигателя ракеты в момент запуска с помощью инфракрасных датчиков.

Очень плотная и высокая облачность (грозовые облака) теоретически может на несколько секунд "заглушить" тепловой след ракеты в первые мгновения старта. Однако уже через несколько секунд ракета пробивает облака и выходит в разреженные слои атмосферы и космос, где облаков нет, и становится идеально заметной.

3. Полет самой баллистической ракеты.

Баллистические ракеты летят по заданной траектории, и большая часть их пути проходит в ближнем космосе (вакууме), где вообще нет понятия "погода".

Погодные условия (сильный ветер или плотность воздуха) имеют значение лишь в первые секунды после старта и в последние секунды перед ударом, когда боевая часть возвращается в атмосферу. Системы слежения (траекторные вычислители) заранее учитывают эти факторы.

Что на самом деле может помешать отслеживанию?

Вместо погоды на эффективность системы слежения влияют совершенно другие факторы.

✓ Космическая погода, например мощные вспышки на Солнце и геомагнитные бури, могут создавать помехи для радаров.

Но таких мощных вспышек на Солнце не было.

✓ Космические средства РЭБ, которых в России просто не существует.

Исходя из того, что США уже давно не являются надежным партнером не только для Украины, но и для НАТО, возникают логичные вопросы:

1) Какие страны НАТО располагают средствами отслеживания баллистических ракет и могут ли они компенсировать зависимость от разведданных США?

Страны НАТО располагают средствами для отслеживания баллистических ракет как на национальном уровне, так и в рамках общей системы противоракетной обороны (ПРО) Альянса.

Основные страны НАТО и размещенные средства слежения:

1) Соединенные Штаты Америки (США) располагают самой обширной сетью космических спутников раннего предупреждения (SBIRS), наземных стратегических радаров (таких как системы PAVE PAWS в США) и развернутые мобильные РЛС большой дальности AN/TPY-2.

1) Турция.

На ее территории (в провинции Малатья / Кюречик) размещена американская/натовская РЛС раннего предупреждения AN/TPY-2, предназначенная для обнаружения и отслеживания баллистических угроз.

3) Польша.

Размещена наземная база ПРО США/НАТО Aegis Ashore в Редзикове с высокоточными радарами и средствами обнаружения/слежения.

4) Румыния.

На базе в Девеселу развернут американский комплекс Aegis Ashore, включающий радары и системы наблюдения и перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.

5) Германия также развертывает многоуровневую противоракетную оборону, включая системы раннего предупреждения и закупку/развертывание комплекса Arrow 3 (для перехвата в космосе), а также имеет на вооружении батареи Patriot со специализированными радарами (например, AN/MPQ-53/65).

6) Другие европейские страны-члены НАТО (такие как Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Испания и т. д.) располагают собственными или интегрированными в силы НАТО кораблями с системой управления Aegis (эсминцы и фрегаты) или мобильными батареями противоракетной обороны (Patriot, SAMP/T), которые способны обнаруживать, сопровождать и перехватывать баллистические цели.

Выводы напрашиваются довольно неприятные

Либо существует заговор в рамках альянса НАТО по блокированию разведданных, либо сам альянс критически зависит от Пентагона в вопросах противоракетного раннего предупреждения.

В первое верится с трудом.

А вот зависимость безопасности стран ЕС от настроения какого-то параноика из США – это прямой путь к эскалации нападения России на страны ЕС, то есть к началу третьей мировой войны.

Не слишком ли высока цена за дизель и власть Трампа?