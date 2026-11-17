Блог | Керченский мост пошатнул империю: с каким лицом Путин теперь поедет к Си и Трампу

Керченский мост соединял не только "материковую часть" России с оккупированным Крымом. И не только Черное море с Азовским. Он соединял влажные мечты Путина об имперском возрождении с реальными возможностями современной России. Теперь этим мечтам фактически положен конец.

Что важно? Сегодня в Брюсселе проходит очередное заседание контактной группы в формате "Рамштайн". Потребности Сил обороны на нем представит министр обороны Евгений Хмара. От этого заседания нам нужно многое. И министру как раз сегодня есть что сказать, есть что показать.

Украина – не проситель помощи. Украина – это сила, которая стеной встала на защиту всего демократического западного мира. Сила, которая добивается реальных успехов там, где другие даже не решились бы попробовать. В частности, люди с инженерным образованием говорят, что удар по керченской арке – это операция уровня бога. Обрушить мост трудно. Любой. А обрушить объект такого масштаба и значения, который имеет высочайший уровень защиты, почти невозможно. Почти...

Кроме того, в Минобороны существенно изменили подходы к дип-страйкам (наследие Хмары из СБУ). И сегодня Украина не просто наносит удары по отдельным объектам. Происходит стратегическое обескровливание российской экономики на расстоянии 2-3 тысяч километров от украинской границы. Значение этих ударов настолько велико, что их последствия можно будет оценить только со временем. Башкортостан, Уренгой, Тюмень, Мурманск.

А послезавтра в китайском Шэньчжэне должна состояться трехсторонняя встреча Си-Трамп-Путин. Российский диктатор должен был поехать туда в роли альфа-самца, медведя... Но после сегодняшней ночи никакой альфы уже быть не может... И медведя не будет. Скорее какой-то "ять" – "Ъ"... Ять-миль...

В детстве рассказывали друг другу небылицы, как "под мостом поймали гитлера с хвостом"... И сегодня эта старая детская присказка неожиданно обрела новую актуальность..