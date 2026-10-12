Казначейство не перечисляет Львову платежи на миллиард гривен, – Садовый

Львов не получил платежи на сумму более миллиарда гривен, из которых 140 миллионов – средства на зарплаты водителей общественного транспорта и дворников.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Во Львове до сих пор не произведено почти 2900 платежей на сумму свыше 1 миллиарда гривен", – написал он в Facebook.

"Деньги у города есть. Они лежат на счетах, но казначейство не проводит платежи. При этом никакого официального решения правительства об их блокировке нет", – отметил мэр.

По его словам, чтобы люди не остались без зарплат, коммунальные предприятия вынуждены брать кредиты.

"И здесь возникает логичный вопрос: почему мы вообще должны искать займы, если деньги общины есть на счетах, но Казначейство не дает возможности ими воспользоваться?", – подчеркнул мэр Львова.

Садовый отметил, что так происходит уже около месяца в разных городах Украины.

По его словам, если ситуация не изменится, в дальнейшем будут налагаться штрафы и пени за несвоевременную оплату газа, электроэнергии, налогов, а также он предупредил о риске уголовной ответственности руководителей предприятий из-за задержки зарплат.

Мэр призвал депутатов Верховной Рады Украины "предоставить возможность пользоваться собственными средствами".