Блог | "Карфаген должен упасть": кто действительно дал команду ломать мафию в погонах

Перед тем как завтра вспыхнет очередной общенациональный скандал на какую-нибудь новую тему, я хотел бы расставить точки над "и" и высказать свое мнение о том, что происходит с нашим государственным аппаратом прямо сейчас. А именно – об операции "Карфаген".

О самой спецоперации, генералах и колумбийских страстях в украинских реалиях уже написано достаточно, пересказывать пресс-релизы НАБУ нет никакого смысла. Меня в этой истории искренне интересует другое – невероятное, почти инфантильное удивление украинцев.

Неужели кто-то действительно думал, что в стране нет организованной преступности или что масштабную наркоторговлю и мошеннические кол-центры не "крышуют" люди в больших погонах? Вы, извините, американское кино не смотрите? Там десятилетиями показывают, как полицейские управления и шерифы существуют в симбиозе с преступными группировками. А наши что, хуже?

Наши правоохранители всю свою сознательную жизнь к этому шли. Я лично знаю некоторых бывших борцов с наркобизнесом, которые сегодня безбедно и успешно возглавляют полицейские подразделения. Мы живем в системе, которая выстраивалась тридцать лет. Системе, где решения о повышении принимают не за раскрытые дела, а за то, сколько именно занесли в нужный кабинет. Или, может, кто-то считает: если раньше генералов за это не сажали за решетку, значит, ничего этого не было и они жили на одну лишь зарплату?

Вспомните печально известное управление "К" СБУ, о котором мы столько говорили. Чем они занимались десятилетиями? Прессингом бизнеса, рейдерством и выстраиванием коррупционных вертикалей. Разве кто-то их по-настоящему люстрировал? Нет. А если нет, то с чего вдруг мы ожидаем, что эти люди, проснувшись однажды утром, решат стать "белыми и пушистыми"?

А даже если на их место приходят новые лица, задайте себе простой вопрос: многие ли из них откажутся, когда на стол кладут 100 тысяч долларов наличными просто за то, чтобы "не заметить" один адрес кол-центра? А если этот гипотетический идеалист не будет молчать, система его просто выплюнет: в лучшем случае – выгонит с должности, в худшем – физически устранит.

ТЕПЕР ПЕРЕЙДЕМ К САМОМУ ВАЖНОМУ ВОПРОСУ, который почему-то мало кто озвучивает. Почему все наши громкие антикоррупционные операции, все эти кинематографические аресты генералов спецназовцами происходят именно перед важными дипломатическими переговорами Владимира Зеленского?

То, что мафия существует, в НАБУ прекрасно знают. Все папки давно собраны, доказательства задокументированы, а спецназовцы сидят на чемоданах, ожидая лишь политического сигнала. И тут у меня есть две совершенно противоположные, но одинаково жизнеспособные версии.

ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ – ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ. Кто-то хочет сорвать переговоры или сделать украинскую делегацию максимально уступчивой. Показать: "Смотрите, какая у вас там коррупция и хищение тех денег, которые мы вам даем". Учитывая, что институциональной независимостью НАБУ и САП занимаются американские и европейские партнеры, команды активизироваться могут исходить именно от них – как идеальный рычаг давления на Банковую.

ВЕРСИЯ ВТОРАЯ – ИМИДЖЕВАЯ. Все это происходит по команде самой Банковой. Идеальная картинка для международных партнеров: "Посмотрите, какие мы молодцы, как отчаянно боремся с коррупцией, несмотря на должности и погоны, еще немного – и мафия будет окончательно уничтожена".

Какая из этих версий правдива? Парадокс в том, что это не имеет принципиального значения. Главное – то, что мафию действительно ломают. Да, это происходит не системно, а тогда, когда кому-то нужен политический повод. Но механизм работает, и Карфаген разрушается.

Поэтому я призываю перестать заламывать руки с театральными возгласами: "Как можно на пятом году большой войны заниматься криминалом?!". Криминал был, есть и будет. Если еще Карл Маркс писал, что нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 300% прибыли, то будьте уверены – организованной преступности это касается не в меньшей степени. Нигде в мире нет способов уничтожить мафию навсегда. С ней не справились ни в США, ни в Италии, ни в Германии.

Вопрос лишь в том, как государство с ней борется. Нам нужно постоянно, рутинно контролировать свои силовые структуры, чтобы они не срастались с криминалом, и проводить перманентные чистки.

И правило здесь должно быть очень простым. Если твоей жене теща внезапно покупает элитный автомобиль, то ты не силовик, ты – альфонс. И тебя нужно немедленно увольнять.

Все без исключения госслужащие должны проходить жесткую проверку, которая в налоговом праве называется КОСВЕННЫМИ МЕТОДАМИ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ (или мониторингом соответствия уровня жизни реальным доходам). Расходы не могут превышать легальные доходы. Все остальное – это соучастие в строительстве Карфагена, который мы так долго и мучительно пытаемся разрушить.