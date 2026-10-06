Блог | Историческое оружие: Москва уже создает "юридические" поводы для нового вторжения

Российский суд по иску Генеральной прокуратуры России признал балтийских националистов времен Второй мировой войны пособниками нацистской Германии. В российской Генпрокуратуре это решение назвали юридическим основанием для защиты своих интересов в Латвии, Литве и Эстонии.

Постановление суда зафиксировало "факт военных преступлений и преступлений против человечности" в отношении вымышленного "советского народа". В российском надзорном органе подчеркнули, что принятое решение якобы позволяет России обосновывать свои действия по защите так называемых национальных интересов на территории трех суверенных прибалтийских государств. В заявлении прямо упоминаются Литва, Латвия и Эстония в контексте потенциальных претензий со стороны Москвы.

Российский карго-культ имитирует эти ваши новомодные внешние элементы цивилизации: "законность", "юридический процесс"...

На деле – дикари планируют убийство. Как всегда.

Граждане Латвии, Литвы и Эстонии во время Второй мировой войны не были гражданами СССР или московского государства и не были обязаны любить советский народ.

Это точно так же, как московские чудовища и их приспешники десятилетиями у нас клеймили Бандеру и Шухевича как "предателей", а на деле те даже не были гражданами СССР, чтобы кого-то "предать".

То же самое и здесь: именно СССР был оккупантом на территории наших "лесных братьев" и совершал там преступления. Это исторический факт.

Литва, Латвия и Эстония в 1940 году были независимыми государствами. Они имели признанный международный статус, а в 1939 году Москва тайно вместе с Гитлером разделила сферы влияния, и в 1940 году их оккупировала.

Таким образом, именно Москва совершила преступление.

А сейчас преступниками объявляет обычное национальное сопротивление своей оккупации.

И здесь, кстати, современная Польша и Москва – странные братья навеки: они действуют одинаково – когда объявляют национальное сопротивление внешней оккупации "преступным".

Еще одна ирония заключается в том, что "советский народ" возник значительно позже этих событий. Только Хрущев аж на двадцать втором съезде КПСС в 1961 году провозгласил чудо, что возникла "новая историческая общность". А до этого никто себя советским не считал – ни в 40-х, ни в 50-х.

То есть само понятие – новояз. Выдуманный конструкт.

И балтийские националисты прямо-таки сумели отправиться в прошлое и совершить преступления против советского народа до того, как он появился.

Но на самом деле это понятие "советского народа" – антигуманное. Само существование советского народа – преступление против человечности.

Коммунисты заявляли, что создание этого "народа" идет сверху, то есть под руководством партии. А "советский народ – это переходная фаза развития от отдельных наций к многонациональному коммунистическому обществу".

Итак, говоря простым языком: сам "народ" – это результат денационализации других народов. Ментальный "совок" для отдельного человека – это твой конец после процесса "промывания мозгов". А для народов – результат смертельной оккупации, ведь конечная цель создания советского народа – захват народов в масштабах всего мира, когда все эти народы лишаются своей идентичности.

Это важно понимать, потому что всякие подонки типа Мураева и у нас пропагандировали эту теплую, ламповую ностальгию по "советскому народу".

Таким образом, уничтожение этой мерзкой, черной, вонючей слизи – советского народа – это правильный и необходимый процесс. Его обязаны были вести все свободные народы планеты, чтобы самим не стать отвратительными совками, если Москве удастся "раздуть мировой пожар". И, соответственно, те, кто вел этот процесс, – правильные ребята.

Но возвращаясь к сегодняшнему дню, становится ясно, что искажение логики прошлого служит интересам рашки в будущем. Когда оккупант оправдывает прошлую оккупацию, значит, хочет ее повторить.

Это означает, что и Польша, и половина Германии, и вообще вся Восточная Европа могут столкнуться с подобными претензиями этого уродливого вида нео-неандертальцев. Ничто не мешает Москве объявить, что когда-то "польские националисты" в еялете Российской империи совершали "преступления" против мирных русских оккупантов в трусах – скажем, во время Варшавского восстания 1833 года. Затем назвать это "поводом для защиты" тех фриков-друзей Москвы в Польше, типа Брауна, Корвина, Босяка, которые сейчас там раздувают истерию против Украины и ЕС, и начать вторжение. Пока они ратуют за Рашку или даже, как Навроцкий, проводят непонятную политику "непомощи Украине", на деле все подобные АфД и Лепены помогают погубить свои народы, как когда-то их безмозглые предшественники.

Все это в очередной раз подтверждает простую истину: "история не актуальна" – это московский штамп. Им диверсионно-пропагандистские подразделения врага обезоруживают вас. А сами знают, что история – это оружие, и уже давно стреляют им по вам.

Отсюда отдельный вывод: значит, и мы должны использовать историю в качестве оружия. Мы должны сражаться на всех фронтах – военном, информационном, культурном, научном, историческом, политическом, дипломатическом и на всех возможных. Наша задача и миссия – объединить народы вокруг идей сопротивления силам зла, надвигающимся на всех.

Когда-то именно с территории Украины расселилась половина свободных народов мира. И когда-то советские орки исчезли, как роса на солнце, именно после решения, принятого в Украине.

200 млн советских людей. Были и исчезли за последние десятилетия. Как корова слизнула.

И эти тоже исчезнут.