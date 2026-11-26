"Историческая личность": Кушнер похвалил Путина и назвал его "гроссмейстером политики"

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал российского диктатора Владимира Путина "гроссмейстером политики" и похвалил за то, как он ведет переговоры. Также спецпосланник отметил, что глава Кремля якобы стремится к миру и проявляет "сдержанность", обещая не применять ядерное оружие.

Об этом Кушнер сказал в интервью гендиректору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру в подкасте MD Meets.

Что известно

Комментируя способ ведения Путиным переговоров во время встреч, Кушнер отметил, что кремлевский диктатор якобы "очень организованный" и "очень подготовленный". Также спецпосланник президента США назвал главу Кремля "гроссмейстером политики". Такую характеристику Кушнер дал Путину, обсуждая, как проходят встречи с главой России.

"Президент Путин очень организован. Кому-то может нравиться то, что он сделал, кому-то нет, но он, безусловно, гроссмейстер политики. Он историческая личность. Он всегда очень, очень хорошо подготовлен, очень вдумчив. Когда мы говорим, он много записывает, а затем четко излагает свою позицию", – сказал Кушнер.

По его словам, глава Кремля якобы хочет мира и хочет попытаться изменить отношения с Америкой.

"Совершенно очевидно, что он очень глубоко понимает вопросы и придерживается по ним очень твердых позиций. По моей оценке и оценке Стива (Уиткоффа. – Ред.), он не просто хочет мира – он хочет попытаться изменить отношения с Америкой и хочет посмотреть, есть ли способ начать все заново", – добавил спецпосланник Трампа.

Также Кушнер подчеркнул, что "сейчас Путин проявляет сдержанность", поскольку согласился не использовать ядерное оружие и заверил, что этого нет среди его намерений.

Тем временем спецпосланник отметил, что Путин не заинтересован в немедленном прекращении огня, хотя американские переговорщики и настаивали на этом.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась продвигать идею экономического поощрения России для прекращения войны против Украины. Предложенные Вашингтоном энергетические и авиационные проекты не заинтересовали Москву. Сейчас страна-агрессор продолжает настаивать на территориальных уступках со стороны Киева.