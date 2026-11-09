Иран выдвинул ультиматум США и пригрозил "адом": что происходит

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выдвинул США ультиматум, заявив, что у Вашингтона есть два варианта: согласиться на требования Тегерана или столкнуться с военным ответом. Он также пригрозил американской стороне "адом", заявив, что иранские военные готовы к боевым действиям.

Об этом Арагчи написал в соцсети X. Он подчеркнул, что предложение Ирана относительно двухдневного плана остается в силе. По его словам, американские избиратели уже сделали свой выбор, и теперь очередь за Белым домом.

Что Иран требует от США

Иранское предложение предусматривает прекращение войны на всех фронтах. Тегеран заявляет, что в случае выполнения его требований Вашингтон увидит соответствующие результаты уже в рамках двухдневного плана.

В то же время Арагчи предупредил, что отказ от этого предложения и выбор военного сценария будут иметь серьезные последствия для США. Он заявил, что иранские военные находятся в состоянии боевой готовности и готовы нанести ответный удар.

Пост министра иностранных дел Ирана в X. Источник: Скриншот

Трамп оценил перспективы войны с Ираном и признал ее влияние на выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление боевых действий против Ирана в настоящее время маловероятно, если Тегеран согласится на жесткое соглашение по своей ядерной программе и открытию Ормузского пролива. В то же время он предупредил, что Вашингтон готов к новым ударам в случае провала переговоров.

По словам американского лидера, вблизи Ирана находятся три авианосца США, а американские военные уже определили потенциальные цели для возможных атак. Трамп также заявил, что не хотел бы отдавать приказ об уничтожении этой инфраструктуры.

Президент США Дональд Трамп. Источник: White House

В то же время глава Белого дома утверждает, что Иран понес значительные военные и экономические потери, а его возможности по производству ракет и беспилотников существенно сократились.

Как писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп признал, что война с Ираном повлияла на результаты промежуточных выборов и стала одной из причин поражения республиканцев. По его словам, военная операция привела к временному росту цен на бензин.