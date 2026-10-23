"Иногда это срабатывает": Вэнс объяснил, как США собираются мирить Украину и Россию

Киев и Москва якобы согласились вернуться к мирным переговорам при посредничестве Вашингтона. В США признали, что стороны до сих пор имеют существенные разногласия по поводу деталей потенциального соглашения.

Об этом 22 октября, перед вылетом из штата Кентукки в Небраску, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Этот короткий брифинг, организованный на взлетной полосе, транслировали Forbes и ряд других медиа.

Один из журналистов отметил, что Россия, очевидно, не настроена на дипломатию. Но представитель администрации США считает иначе. По мнению Вэнса, "обе страны" согласились сесть за стол переговоров.

"Причина, по которой мы до сих пор не заключили мирное соглашение, заключается в том, что они слишком далеки друг от друга в некоторых деталях этих переговоров", – сказал республиканец.

Он заверил, что специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф настроен оптимистично.

"В таких ситуациях нужно попытаться добиться результата, посмотреть, какого прогресса удастся достичь, а затем попробовать снова. Иногда это срабатывает, а иногда – нет", – признал вице-президент Соединенных Штатов.

Команда Трампа продолжает прилагать усилия для завершения войны, осознавая сложность этой задачи, добавил Венс.

Джей Ди Венс. 22 октября 2026 года. Источник: Скриншот видео YouTube-канала Forbes Breaking News Развернуть

Как писал OBOZ.UA, по данным The Atlantic, Дональд Трамп якобы рассчитывает достичь договоренности о завершении российско-украинской войны уже в декабре 2026 года, во время саммита "Группы двадцати" в Майами. Стремление добиться быстрого соглашения не обязательно будет означать справедливое окончание конфликта.