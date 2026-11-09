Индия готова быть посредником в зерновой инициативе: Зеленский поговорил с Моди

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В частности, они обсудили блокирование Россией экспорта зерна через Черное море и готовность Нью-Дели присоединиться к налаживанию продовольственных коридоров.

Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале. Он также проинформировал индийского премьера о дипломатическом процессе и подготовке к встрече в Абу-Даби. По словам главы государства, украинская сторона активно прорабатывает каждый вопрос повестки дня будущих переговоров.

Зеленский отметил, что Украина и впредь придерживается конструктивного подхода, однако ожидает от России такой же готовности к деэскалации.

Он также упомянул, что Моди неоднократно призывал, в том числе и российского диктатора, завершить войну. Индийский премьер подчеркивал, что сейчас настало время положить конец боевым действиям, а не продолжать их.

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что Индия может способствовать приближению мира собственными шагами и диалогом с другими лидерами. Одним из возможных направлений такого участия является продовольственная безопасность.

Отдельное внимание Зеленский и Моди уделили блокированию Россией экспорта зерна через Черное море. Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров, и Украина рассчитывает на дальнейшие усилия Нью-Дели в этом направлении.

Глава государства отметил, что Россия должна понимать последствия блокирования морского сообщения: от этого страдает не только ее экономика, но и сотни миллионов людей в разных странах.

По итогам разговора стороны договорились поддерживать связь на уровне команд по вопросам продовольственной безопасности и другим вопросам двустороннего сотрудничества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились работать над черноморским зерновым коридором. Во время встречи в Турции они обсудили безопасность судоходства и необходимость обеспечить эффективную работу этого маршрута. Зеленский подчеркнул, что важно не только иметь такой коридор, но и сделать его действенным.

Также OBOZ.UA писал, что украинская переговорная делегация отправилась в Абу-Даби (ОАЭ), где 10 и 11 ноября запланированы трехсторонние встречи с участием Украины, США и России. Параллельно украинская сторона проведет отдельные консультации с европейскими партнерами, в частности представителями Великобритании, Франции, Германии и Италии. Главная цель переговоров – достижение прочного мира, гарантии безопасности для Украины и создание условий для ее восстановления.