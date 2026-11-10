"Иначе они не будут работать": Рубио заявил, что гарантии безопасности Украины должны устраивать Россию

Украина после окончания полномасштабной войны должна получить гарантии безопасности. Впрочем, чтобы они работали, эти условия должны устраивать Российскую Федерацию.

Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио, общаясь с журналистами в понедельник, 9 ноября. Брифинг транслировал, в частности, YouTube-канал DRM News.

Один из представителей СМИ спросил, рассматривается ли возможность предоставления Киеву гарантий безопасности по аналогии со статьями 4 и 5 Североатлантического договора. Глава внешнеполитического ведомства США не исключил такой возможности.

"Все это обсуждается. Не думаю, что мы уже остановились на окончательном конкретном плане и определили, как именно он будет выглядеть. Обсуждались разные концепции того, какими могут быть гарантии безопасности после завершения конфликта", – ответил он.

Рубио подчеркнул, что гарантии ненападения – ключевое условие для окончательного завершения войны, поэтому этой теме уделяется повышенное внимание. По его словам, Украина должна быть уверена, что после подписания мирного договора будет чувствовать себя в безопасности.

"И, очевидно, это должно быть чем-то, с чем согласится и Россия, чтобы такие гарантии могли работать... Гарантии безопасности будут иметь решающее значение для того, чтобы Украина могла на что-то согласиться. Но при этом это должно быть приемлемо и для России", – пояснил госсек.

Также его спросили, означает ли это, что США могут закрепить такие гарантии в договоре. "Потенциально, да", – сказал политик.

"Но я не знаю, обсуждали ли мы этот вопрос настолько подробно. И, как вы знаете, добиться ратификации договоров сейчас не так просто", – подытожил он.

Брифинг Марко Рубио. Источник: Скриншот YouTube-ролика DRM News

Как писал OBOZ.UA, по данным медиа, Марко Рубио непублично выразил сомнения относительно возможности дипломатического завершения российско-украинской войны в ближайшие месяцы. Пока что Вашингтон лишь пытается выяснить, реально ли достичь договоренностей с Москвой.