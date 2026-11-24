Иначе будет "переселение": сенатор-республиканец Кеннеди объяснил, как США могут остановить Россию. Видео

Сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди призвал администрацию президента США вести переговоры с российским руководство жестче. По его словам, диктатору Владимиру Путину необходимо ставить конкретный дедлайн.

Ключевым фактором, который может сподвигнуть военного преступника к реальной дипломатии, сенатор называет замороженные российские активы. Об этом Кеннеди рассказал в эфире телеканала NBC News.

Предложения сенатора

По словам политика, вместо бесконечных и безрезультатных переговоров, после которых не прекращаются бомбардировки украинских городов, необходимо поставить Кремлю четкие условия. Кеннеди отметил, что Путину нужно дать всего две недели для того, чтобы Россия начала реальные мирные переговоры.

Также сенатор отметил, что Америка может запросить у Европы конфискацию российских активов, чтобы передать их Украине для закупки вооружения.

"Но я вот что сделаю. Я дам вам, Путин, я дам вам две недели, чтобы сесть за стол переговоров и серьезно вести переговоры. Если ты этого не сделаешь через две недели, я свяжусь с Европой. У нас есть замороженные 200, а точнее 285 миллиардов долларов российских активов в Европе. Мы конфискуем эти деньги, отдалим их Украине на покупку оружия, а они переселят Россию по другому адресу. Тебе может стать лучше, но ты не выздоровишь. Это то, что понимает Путин", – рассказал сенатор.

Напомним, Джаред Кушнер заявил, что за годы полномасштабной войны украинская армия стала одной из лучших в мире. Американский переговорщик подчеркнул, что стойкость и боевой опыт украинских военных должны стать важными составляющими будущей системы безопасности страны.

Как писал OBOZ.UA, Джаред Кушнер заявил, что Дональд Трамп мог бы одобрить гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО, если они будут отвечать национальным интересам США, а послевоенная система безопасности в Европе сведет к минимуму вероятность их применения. Американский переговорщик также подчеркнул, что такие гарантии должны быть конкретными, надежными и закрепленными документально.