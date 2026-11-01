Блог | Импичмент Трампа уже в 2027 году?

Большинство экспертов, социологические опросы, а также тотализаторы предсказывают высокую вероятность сокрушительной победы демократов на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, то есть получения ими большинства как в Палате представителей, так и в Сенате.

К чему это приведёт и что будет делать Трамп?

Трамп никогда не признаёт поражений, пытается их оспаривать и уверяет в том, что победил. Вряд ли сейчас будет по-другому. Он не признает результаты проигранных выборов, возможно, будет организовывать массовые силовые протесты своей секты и инициирует незаконные решения, направленные на отмену результатов выборов в некоторых штатах.

Однако, чтобы иметь хоть какой-то призрачный шанс на успех, ему нужна поддержка Республиканской партии, конгрессменов, губернаторов, других чиновников и политиков-республиканцев. Однако республиканцы сейчас не мотивированы поддерживать Трампа в его противозаконных действиях. Причём в этот раз - ещё в большей степени, чем после поражения на президентских выборах от Байдена, когда большинство из них кинуло Трампа. Дело в том, что теперь он явно находится на излёте карьеры во всех отношениях. Падают его рейтинги, заканчивается последний срок, а его участие в выборах не помогает, а мешает республиканцам. Если раньше он был для них мотором, поднимающим рейтинги вверх, то теперь стал камнем на шее, который тянет на дно.

Более того, они заинтересованы поскорее от него избавиться, чтобы он перестал дискредитировать партию откровенной коррупцией и неадекватностью. Ведь через два года президентские выборы, и до этого времени им нужно успеть от него отстроиться.

По результатам промежуточных выборов станет понятно, что ни один кандидат в президенты от республиканцев, тесно связанный с Трампом, не имеет шансов победить. А именно такого "наследника" будет продвигать президент. Поэтому многие конгрессмены-республиканцы будут заинтересованы присоединиться к импичменту Трампу, который наверняка инициируют демократы, чтобы быстрее скинуть этот груз с шеи своей партии. А поводом могут стать в том числе незаконные попытки помешать признанию результатов выборов.

Таким образом, импичмент Трампа может стать реальностью уже в будущем году. Хорошо бы ещё, чтобы одновременно импичмент прилетел и Вэнсу, но это будет сложнее. Он может вовремя предать своего хозяина.