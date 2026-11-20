Иллюзия новой "Ялты": в ISW раскрыли, как Путин пытался использовать встречу с Трампом и Си Цзиньпином

Российский диктатор Владимир Путин попытался использовать саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), чтобы создать иллюзию, что Россия является "сверхдержавой", равной США и Китаю. На полях саммита он снова заговорил о выдуманных Кремлем "договоренностях в Анкоридже".

Также Путин лгал об успехах РФ на фронте и требовал капитуляции Украины, ссылаясь на "неизбежность победы России". Заявления диктатора проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Путин попытался использовать саммит АТЭС в собственных интересах

Аналитики констатировали, что Путин попытался использовать саммит в Китае, чтобы представить Россию как сверхдержаву и заручиться поддержкой Вашингтона и Пекина в своих максималистских и неизменных требованиях о прекращении войны в Украине.

19 ноября во время саммита Путин провел двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и трехстороннюю встречу с Трампом и генеральным секретарем Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпином.

Трамп и несколько российских чиновников отметили, что война в Украине была центральной темой обеих встреч. Сам Путин во время пресс-конференции после трехсторонней встречи подтвердил свою приверженность своим давним военным целям в Украине.

Российский диктатор сам озвучил излюбленный тезис российской пропаганды о "Ялте-2" в Китае.

"Путин согласился с сравнениями своей встречи с Трампом и Си с Ялтинской конференцией 1945 года – встречей, на которой лидеры Соединенных Штатов, Великобритании и Советского Союза планировали победу над нацистской Германией и договаривались об изменениях в послевоенной Европе. Путин заявил, что Ялтинская конференция 1945 года закрепила победу союзников над нацизмом, и предположил, что трехсторонняя встреча на саммите АТЭС 2026 года может аналогичным образом закрепить победу над "неонацизмом", – отмечается в материале ISW.

Российский диктатор утверждал, что Ялтинская конференция не разделила мир на сферы влияния, а просто кодифицировала "реалии", сложившиеся после Второй мировой войны.

"Путин давно ложно обвиняет Украину в продвижении неонацистской идеологии и использует эти обвинения как повод для своей агрессии против Украины. Он попытался провести ложные параллели между трехсторонней встречей на саммите АТЭС и Ялтинской конференцией, чтобы представить Россию, Соединенные Штаты и Китайскую Народную Республику как бесспорно равноправные сверхдержавы, которые могут решать, как прекратить войну в Украине и разделить мир на сферы влияния", – подчеркнули в ISW.

Аналитики также отметили, что во время пресс-конференции 19 ноября Путин снова солгал о том, что Революция Достоинства в Украине в 2014 году была "военным переворотом", который якобы и заставил его начать полномасштабное вторжение в 2022 году.

"Путин утверждал, что он "вообще не начинал никакой войны" и лишь пытался разрешить существовавший внутренний политический кризис. Путин неоднократно использовал Революцию Достоинства, чтобы ложно представить Россию защитником, а не агрессором в своей войне, и оправдать требования о смене режима в Украине", – говорится в материале.

Российскому диктатору снова запахло "духом Анкориджа"

Российский диктатор снова заговорил о несуществующих соглашениях, якобы заключенных на саммите США-Россия на Аляске в августе 2025 года, хотя ранее сам отрицал достижение соглашений на той встрече.

Апеллировать к "духу Анкориджа" Путин взялся, чтобы отвлечь внимание от настойчивого отказа Кремля сделать какие-либо существенные шаги к миру в Украине.

На пресс-конференции во время саммита АТЭС Путин заявил, что ранее он согласился на "компромиссы", которые американские переговорщики якобы предложили во время двусторонних переговоров между США и Россией в Анкоридже. Он добавил, что теперь ответственность за согласие на эти неопределенные "компромиссы" лежит на Украине и Европе.

"Никаких публичных договоренностей на саммите достигнуто не было, но сообщения свидетельствуют о том, что Москва не согласилась ни на какие компромиссы на саммите в Анкоридже. Требования Кремля на саммите в Анкоридже включали вывод Украины со всей территории Донецкой и Луганской областей и нейтралитет Украины – те же требования, которые Кремль выдвинул в 2022 году. Рупоры Кремля часто ссылаются на Анкоридж, утверждая, что Соединенные Штаты уже согласились на желаемый Россией способ завершения войны, скрывая роль Кремля как единственного препятствия на пути к миру в Украине", – отметили в ISW.

Там напомнили, что государственный секретарь США Марко Рубио в июне и июле 2026 года прямо заявлял, что между Россией и Соединенными Штатами в Анкоридже не было заключено никакого соглашения.

Путин бредил "неизбежностью победы" РФ в войне

Уже привычно в Китае Путин продолжал попытки представить победу России в Украине как неизбежную и доказывал, что Украина должна капитулировать перед требованиями России сейчас – несмотря на многочисленные доказательства того, что боевые результаты России неуклонно снижаются.

Путин заявил на пресс-конференции на саммите АТЭС, что Украине и Европе "нужно осознать", что лучше согласиться на "компромиссы" России сейчас, чем столкнуться с "реалиями" позже.

Российский диктатор также заявил, что обсуждение территориальных вопросов должно исходить из позиции "реальности" и что "нет смысла" в том, чтобы Украина держалась за оставшиеся 10% Донецкой области, которые якобы не оккупированы российскими войсками.

Однако, утверждают в ISW, заявления Путина об успехах России на поле боя оторваны от реальности. Представители российского командования регулярно представляют преувеличенные достижения как часть систематических усилий России по когнитивной войне, цель которых – изобразить российские войска добивающимися значительных успехов, а украинскую оборону – находящейся на грани краха.

Линия соприкосновения в реал... Развернуть

"Российские войска на самом деле не достигают своих целей на поле боя, а украинские контрнаступательные операции в 2026 году сорвали запланированное российское наступление по завершению захвата Донецкой области – главной цели Путина с 2022 года. Украинские войска контролируют чуть более 20 процентов Донецкой области, а российским войскам удалось захватить лишь 203 квадратных километра (или 0,77 процента области) с января 2026 года", – подчеркнули аналитики.

При этом потери армии РФ на всем фронте в 2026 году уже превысили 420 тысяч человек – несмотря на то, что в течение нескольких месяцев россияне не только не продвигались, но, напротив, теряли территории.

"Путин пытается представить "10 процентов" Донецкой области как небольшую часть оставшейся территории, которую Украина неизбежно потеряет, несмотря на то, что российские войска не смогли захватить даже один процент Донецкой области за весь 2026 год. Оставшиеся 20 процентов Донецкой области, которые контролируют украинские войска, составляют украинский крепостной пояс – ряд укрепленных городов, формирующих основу оборонительных позиций Украины, которые российские войска неоднократно пытались захватить с 2014 года, но безуспешно. Российские войска сейчас не имеют средств для быстрого охвата, проникновения или иного захвата крепостного пояса или оставшейся неоккупированной части Донецкой области", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW оценили, какое влияние окажут удары Украины по Крымскому мосту.

По оценкам аналитиков, следует ожидать "каскадного эффекта".