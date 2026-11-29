Илон Маск снова нашел виновных в гибели людей на войне в Украине. Спойлер: это не Россия и Путин

Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск нашел новых виновников гибели людей в Украине. В том, что Россия развязала против нашего государства полномасштабную войну и не собирается ее прекращать, виноват, как оказалось, не российский диктатор Владимир Путин и не российский народ.

Настоящим виновником, по версии Маска, является уже упраздненное по его инициативе Агентство США по международному развитию (USAID), которое выделяло гранты на развитие демократии и гражданского общества в разных странах мира. Об этом сам миллиардер написал в своем аккаунте в сети Х.

Маск обвинил USAID в том, что Россия напала на Украину

Бизнесмен ретвитнул откровенно манипулятивный пост о том, что за несколько лет, предшествовавших ликвидации, USAID потратило более 800 млн. долларов "на иностранные выборы и политическое влияние". Финансирование развития демократических выборов и повышения гражданского сознания населения разных стран в этом посте преподносится как "использование средств американцев для влияния на выборы во всем мире".

Несмотря на то что в USAID (судя по скриншоту в твите) отчитались о 167 программах, по которым осуществлялось такое финансирование, в манипулятивном посте говорится, что их якобы было более 200. Наибольшую же сумму – 49,8 млн долларов, согласно посту, в 2020-2024 годах было направлено в Украину в рамках "Программы реагирования и подотчетности в политике Украины".

Скриншот из твита

"USAID использовали как оружие для смены режимов. Именно в этом заключалась его истинная цель, а не в том, чтобы кормить голодных", – приходит к выводу неизвестный автор манипулятивного поста.

Скриншот поста

Скриншот поста

Маск оставил к этому твиту собственный комментарий.

"USAID несет ответственность за огромное количество смертей из-за своих операций по смене режимов, особенно в Украине", – написал он, очевидно намекая на Революцию Достоинства 2014 года (хотя даже в ретвитнутом посте речь идет о периоде после 2020-го).

Скриншот твита Маска

Это не первое заявление Маска о Революции Достоинства в Украине, сделанное им за последние дни и полностью соответствующее "канонам" Кремля, согласно которым тогда в нашем государстве произошел "переворот".

Недавно в интервью The New York Times именно так – "государственным переворотом" – он и назвал события на Майдане Независимости 12-летней давности, намекнув, что они являются "первопричиной" последующей агрессии РФ против Украины.

"Это правда, что с точки зрения вторжения Россия является агрессором, но также правдой является то, что мы, американцы, организовали государственный переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины (Виктора Януковича. – Ред.). Без помощи Государственного департамента США и других ведомств этого бы не произошло. Это, очевидно, является агрессивным поступком", – заявил бизнесмен, который, очевидно, полностью отказывает украинскому народу в какой-либо субъектности – так же, как это годами делает Москва.

Как рассказывал OBOZ.UA, в конце октября Маск призвал пожалеть "бедных российских призывников", которые за большие деньги едут убивать украинцев – и остаются удобрять украинский чернозем.