Гуманитарный кризис не только в Олешках: в Страсбурге обсудили ситуацию в оккупированных населенных пунктах Херсонщины

Чрезвычайно сложная гуманитарная ситуация сложилась не только в оккупированных Олешках, но и в десятках других населенных пунктов Херсонщины вблизи линии соприкосновения. Тысячи людей остаются без электроэнергии, газа, тепла, гуманитарной помощи и доступа к медицинской помощи, а населенные пункты заминированы и находятся под контролем российских оккупантов.

Об этом рассказал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин на полях сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге. Его цитирует Укрінформ.

По словам Прокудина, режим тишины, введенный для проведения гуманитарной миссии в Олешках, одновременно дал жителям Херсона передышку от российских обстрелов и возможность посетить свои дома и дачи у Днепра, куда они не могли попасть годами.

Херсонцы смогли вернуться в свои дома

Прокудин рассказал, что у Днепра есть большое количество так называемых красных зон, куда гражданские долгое время не могли заходить из-за минирования и постоянных обстрелов.

Во время режима тишины люди получили возможность увидеть, в каком состоянии находятся их дома, забрать личные вещи и вывезти имущество.

"Вы знаете, что у нас очень много красных зон у реки Днепр, куда гражданские уже давно не заходили. Они даже не видели, в каком состоянии их дома. Конечно, люди счастливы вернуться домой, возможно, что-то забрать, вывезти. И сейчас у них прекрасная возможность", – сказал руководитель ОВА.

Военные помогают гражданским, разминируя маршруты. Как отметил Прокудин, это особенно важно для местных жителей, ведь в Херсоне сейчас остается около 60 тысяч человек.

В Херсоне впервые за долгое время стало тихо

Прокудин назвал ситуацию во время режима тишины необычной для Херсона, который регулярно страдает от российских обстрелов.

"Вообще в Херсоне сейчас почти праздник. Давно такого не было, наверное, ни одного дня мы не жили в такой тишине", – сказал он.

По его словам, в течение предыдущих суток новых пострадавших в результате обстрелов не было. В то же время четверо человек обратились за медицинской помощью из-за ранений, полученных в предыдущие дни.

Многие жители Олешек хотят выехать на подконтрольную территорию

Отдельно Прокудин рассказал о ситуации в оккупированных Олешках. По его словам, многие жители города хотят выехать на подконтрольную Украине территорию.

В то же время глава Херсонской ОВА отметил, что российская сторона будет пытаться препятствовать эвакуации и скрывать реальное число людей, которые захотят воспользоваться возможностью покинуть оккупированный город и уехать к своим.

"Там много людей, которые хотят выбраться на нашу сторону, но россияне будут делать все, чтобы уменьшить это число и вообще не показывать, сколько их перейдет к нам", – сказал Прокудин.

Он напомнил, что в Олешках остаются около 2 тысяч человек, среди них почти 50 детей. Долгое время они были вынуждены выживать без еды, электричества и воды, а Россия фактически блокировала возможность эвакуации.

Россия проводит паспортизацию и мобилизацию

По словам Прокудина, гуманитарный кризис охватил десятки других оккупированных населенных пунктов Херсонщины вблизи линии соприкосновения.

Тысячи людей там остаются без электроэнергии, газа, отопления, гуманитарной помощи и доступа к медицинской помощи. При этом дороги заминированы, а российские оккупанты контролируют местное население, проводят паспортизацию и мобилизацию людей в свою армию.

Херсонщину готовят к сложной зиме

Прокудин также рассказал о подготовке подконтрольной Украине части Херсонщины к зимнему периоду. В области рассредоточивают теплогенерацию, развивают когенерацию и усиливают защиту энергетической инфраструктуры.

"Сейчас понимаем, как это сделать, потому что распределяем теплогенерацию, создаем когенерацию, мы с начала войны закапываем наши трансформаторы, защищаем линии электропередачи. Поэтому точно переживем эту зиму. Конечно, она будет сложной", – объяснил глава ОВА.

По словам Прокудина, с начала 2026 года энергосистема Херсонской области подверглась примерно двум тысячам атак.

Как сообщал OBOZ.UA, жителей Олешек, которые решили выехать на подконтрольную Киеву территорию, вывезут в Беларусь на военном самолете РФ. Сначала людей должны доставить в российскую Анапу, после чего 31 октября они должны вылететь в белорусский Гомель. Их будет сопровождать украинская делегация во главе с Дмитрием Лубинцом.