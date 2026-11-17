Губернатор Калифорнии посетил Львов и объявил о помощи Украине от своего штата. Фото

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом прибыл в Львов с необъявленным визитом, во время которого объявил о новой партии гуманитарной помощи Украине. Штат передаст украинским медицинским учреждениям мобильную медицинскую станцию на 50 коек, более 1300 больничных коек, более 11 млн бинтов, медицинские наборы и 20 портативных генераторов.

Об этом сообщили на официальном сайте губернатора Калифорнии. Во Львове Ньюсом встретился с представителями региона и почтил память погибших военных на Лычаковском кладбище.

Губернатор Калифорнии объявил о новой помощи Украине от штата

Во Львове – административном центре региона, являющегося побратимом штата Калифорния, – Гэвин Ньюсом встретился с главой Львовской областной государственной администрации Максимом Козицким и другими представителями региональных властей. Он объявил о новой партии гуманитарной помощи от американского штата.

"Горжусь тем, что нахожусь в Украине, чтобы объявить: Калифорния предоставит украинскому народу помощь, спасающую жизни", – написал губернатор в соцсети X.

О том, что именно Калифорния передаст Украине, сообщается на сайте американского чиновника.

В новый пакет помощи войдут:

- мобильная медицинская станция California Medical Station на 50 коек;

- более 1300 больничных коек;

- 20 портативных генераторов.

- более 11 млн бинтов;

- тысячи наборов для лечения ран;

- средства индивидуальной защиты.

Медицинская станция предназначена для развертывания временного пункта оказания помощи. Она оснащена кроватями, кислородными концентраторами, инвалидными колясками и средствами для лечения ранений.

Передачу оборудования организует Управление по чрезвычайным ситуациям губернатора Калифорнии (Cal OES). Речь идет об избыточных запасах медицинского оборудования и материалов, которые штат передает для расширения возможностей украинских медицинских учреждений.

Во Львове Ньюсом также встретился с украинскими военными, которые проходят реабилитацию в ветеранском госпитале и центре Superhumans после ранений. Кроме того, он почтил память погибших украинских военных на Лычаковском кладбище.

Губернатор Калифорнии Гэвин... Источник: Governor Gavin Newsom / X Развернуть

Калифорния помогает Украине с 2022 года

Новый пакет помощи продолжает программу поддержки, которую Калифорния начала в первые дни полномасштабного российского вторжения. В марте 2022 года Ньюсом присоединился к подготовке первой партии медицинских материалов на складе штата и передал Украине первую мобильную медицинскую станцию через калифорнийскую гуманитарную организацию Direct Relief.

К маю 2022 года Калифорния отправила Украине уже пять таких станций, рассчитанных в общей сложности на 250 пациентов.

Визит Гэвина Ньюсома во Львов состоялся после его участия в саммите ООН в Турции и поездки в Польшу. В Варшаве он встретился с украинскими и американскими представителями энергетической отрасли и заявил, что Калифорния останется надежным партнером Украины.

Отметим, что демократ Гэвин Ньюсом является губернатором Калифорнии более 7 лет. Он публично осудил российское вторжение и предоставлял Киеву гуманитарную помощь от штата. Его электорат поддерживает помощь Украине и защиту нашей страны войсками НАТО и США.

За кулисами Ньюсому отводят роль кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2028 года.

В конце октября в интервью CBS News Ньюсом сказал, что рассмотрит вопрос о том, баллотироваться ли на выборах президента США в 2028 году, после промежуточных выборов в Конгресс.

Как сообщал OBOZ.UA, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом публично обвинил Дональда Трампа в манипуляциях и потере контроля. По его словам, Трамп – "тираннозавр", который либо атакует напрямую, либо "пожирает" собеседника, поэтому с ним нужно действовать жестко. Он подчеркнул, что сейчас европейцы все еще "играют по правилам, которые больше не действуют", поэтому им нужно пересмотреть подходы.