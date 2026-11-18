"Готовим новые пакеты поддержки": Зеленский озвучил ожидания от встречи Коалиции желающих

Новый саммит Коалиции желающих состоится 19 ноября в Берлине (Германия), и в тот же день украинская команда проведет ряд двусторонних встреч. Киев рассчитывает на новую военную и энергетическую помощь от партнеров.

Об этом в обращении к гражданам сообщил президент Владимир Зеленский. Соответствующее видео опубликовала в YouTube пресс-служба ОП Украины.

Встреча с американскими переговорщиками

Глава государства назвал предстоящий саммит важным и заверил: "Мы делаем все вместе с партнерами, чтобы наша Коалиция была действенной".

"Готовим новые пакеты поддержки для Украины – прежде всего для нашей обороны, для нашей энергетики. Будут и двусторонние встречи, которые должны дать больше Украине и нашей дипломатии", – заявил он.

В частности, запланированы переговоры с представителями президента США Дональда Трампа. Также состоятся разговоры с европейцами о следующих шагах в переговорах с РФ. "Украина четко фиксирует свое стремление к миру, мы всегда работаем конструктивно", – подчеркнул Зеленский.

В Берлине американская команда должна проинформировать о переговорах Трампа, который находится в Китае на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и 19 ноября будет говорить с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

"И мы будем слышать информацию из Китая и от других стран, и от других лидеров – наших партнеров", – добавил президент.

"У нас с европейцами четкая общая позиция: вопрос Украины должен решаться при участии Украины, вопрос Европы должен решаться при участии Европы. Только такой подход и будет. Я благодарю всех, кто помогает и продвигает сильную повестку дня для окончания этой войны", – заявил Зеленский.

Приоритеты Украины

Первым пунктом глава государства назвал противовоздушную оборону. "Вчера на "Рамштайне", завтра в Коалиции желающих – это тема номер один. Совершенно очевидный приоритет", – сказал Зеленский.

"Второе – есть прогресс в вопросе F-16. Украине нужно больше самолетов, мы готовим соответствующую совместную работу с партнерами. Решения будут. Нашей авиации станет больше", – анонсировал он.

Третий пункт – финансы (как на производство оружия, так и на устойчивость нашего бюджета). В этом контексте есть значимый шаг Еврокомиссии: подготовлен путь, чтобы предоставить Киеву дополнительно 45 миллиардов евро в следующем году. Президент поблагодарил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен "за выполнение именно того, о чем мы договаривались".

"Очень рассчитываем на поддержку всех необходимых европейских лидеров – как в Евросоюзе, так и других стран Европы, которые могут поддержать закрытие дефицита финансов.

Каждое решение, которое добавляет Украине возможностей, все шаги по увеличению поддержки Украины – это абсолютно четкие сигналы России о том, что войну нужно заканчивать и что войной Россия никаких целей не достигнет", – подытожил Зеленский.

Украинский экспорт

В среду президент провел подробные разговоры с военными и чиновниками о ситуации с нашим экспортом, с маршрутами в Черном море и через страны Европы.

"Были запросы от украинских аграриев, от другого нашего бизнеса. Вместе с военными и правительством определили решения, которые помогут. Наш аграрный экспорт – это стратегический вопрос и для Украины, и для многих других в мире, чья продовольственная безопасность полностью зависит от нашего украинского аграрного производства. Я благодарен нашим военным, нашим разведкам, правительству за предложения. Мы будем делать то, что необходимо Украине. Это миллиарды долларов для бюджета Украины, это ресурс для аграриев, чтобы провести посевную в следующем году", – рассказал Зеленский.

Ситуация на фронте

Также глава государства получил "хороший доклад" от главнокомандующего Вооруженных сил Михаила Драпатого.

На передовой у Украины "сильные позиции", отметил президент. "И хотя россияне очень интенсивно пытаются наступать на Доброполье, на Константиновку, оккупантов мы уничтожаем", – добавил он и поблагодарил наших защитников за результаты.

Отключение света

Еще один доклад был от министра энергетики Дениса Шмыгаля. Он касался электроснабжения.

По словам президента, самая тяжелая ситуация на Харьковщине, Сумщине, Днепровщине, Полтавщине. Кроме того, российская армия нанесла удары по Одессе и Одесской области, а также по Николаевщине и Запорожью.

"Всюду работают ремонтные бригады, и все необходимое для восстановления электроснабжения на местах должно быть – силы, оборудование. Украина обеспечила этот ресурс для ремонтов.

Я хочу поблагодарить каждую бригаду, все коммунальные службы, энергокомпании, которые действительно эффективно выполняют эту работу. Очень стараемся, чтобы у людей был свет. Готовлю дополнительные пакеты с партнерами, чтобы гарантировать необходимое на следующие недели и месяцы. Я благодарю всех, кто с Украиной! Слава Украине!" – закончил обращение Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA, на будущих переговорах между Украиной и Россией делегатами от Европейского Союза будут представители пяти стран: Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. Это подтвердил президент Евросовета Антониу Кошта.