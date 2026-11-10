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Главные вопросы по обыскам с крокодилами: кто конкретно подписал эти контракты?
Обыски по делу о хищении сре...
Источник: Нацполиция
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Если откровенно, то все эти обыски с крокодилами или крокодилов выглядят очень странно.
Не хватает важных частей:
Далее текст на языке оригинала.
– хто конкретно з боку держави підписав ці контракти?
– хто приймав рішення про сплату грошей за них?
– як був організований підбір підрядника?
– хто мав перевірити якість?
– скільки ще таких невиконаних підрядів по "Планам стійкості"?
Ну і головне, а що далі? Звільнення/ зміна процедури/ хоч якась прозорість у кошторисах та тендерах?
Тому що у крокодила світло, напевно, буде і під час відключень….а у людей, які через дії ось цих неназваних чиновників разом з власником крокодила, ні
Можливо, я щось пропустив у цій дискусії, але конкретних відповідей на ці логічні запитання не бачив.
P.S. Ще раз повторю свою думку. Зараз одним з головних джерел корупції стали:
– непрозорі військові закупівлі
– "плани стійкості"
– нелегальні ринки.
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