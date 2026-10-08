"Тупик": Рубио ответил, есть ли перспективы урегулирования войны в Украине путем переговоров

Глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил , что на данный момент перспектив для урегулирования войны России против Украины путем переговоров нет. По его словам, ситуация напоминает стратегический тупик, а выйти из него можно либо через переговорное соглашение, либо путем эскалации.

В то же время Вашингтон готов играть конструктивную роль, если появится возможность для дипломатического решения. Об этом Рубио сказал в интервью греческой газете Ekathimerini.

Рубио назвал ситуацию стратегическим тупиком

Рубио отметил, что война продолжается уже пятый год, хотя, по его словам, первоначальный план был иным.

"К сожалению, похоже, что война продлится уже пятый год, хотя первоначальный план был иным. Не думаю, что таким был замысел Путина относительно этой войны, поэтому всё пошло не по его сценарию. И сейчас, к сожалению, ситуация напоминает стратегический тупик, что является опасным явлением", – заявил он.

По словам чиновника, выйти из стратегического тупика можно двумя путями — заключив соглашение путем переговоров или через эскалацию со стороны одной или обеих сторон, которая в конечном итоге выйдет за пределы первоначального конфликта.

"На данный момент перспектив для урегулирования путем переговоров не наблюдается", – сказал Рубио.

Что в США говорят о переговорах

В то же время Вашингтон готов присоединиться к поиску дипломатического решения, если для этого появится возможность.

"Мы готовы играть любую возможную роль, чтобы способствовать этому процессу. Мы уже пытались это сделать в прошлом, но пока добиться успеха не удалось", — отметил Рубио.

Он также заявил, что Россия определяет победу как полный контроль над Донецкой областью и неоднократно называла это своей целью. По словам Рубио, для Украины такое условие абсолютно неприемлемо.

США опасаются дальнейшей эскалации

Отдельно Рубио рассказал о беспокойстве США по поводу рисков эскалации войны.

"Буквально вчера в Чёрном море была совершена атака на суда с использованием скоординированного удара беспилотников. Нас также беспокоит вероятность проведения диверсионной операции в соседней стране, которая может выйти из-под контроля", — сказал он.

По словам Рубио, есть явные признаки намерения Москвы использовать предстоящую зиму для уничтожения того, что осталось от украинской энергосистемы, и таким образом заставить Украину капитулировать. В то же время Украина усилила способность наносить дальнобойные удары вглубь территории РФ.

"Поэтому мы разделяем эту озабоченность. Весь мир воспринимает эту ситуацию как такую, которая может перерасти в более масштабный конфликт", — отметил Рубио.

Он добавил, что США продолжают изучать возможности урегулирования войны путем переговоров.

"Мы готовы содействовать поиску путей урегулирования путем переговоров и продолжаем изучать любые возможности для этого. Мы считаем, что это пошло бы на пользу и РФ, и Украине, однако пока достичь этого не удается", — подытожил Рубио.

Как писал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что война в Украине завершится путем переговоров. По его словам, Дональд Трамп готов задействовать возможности США, если это поможет сблизить позиции Украины и России.