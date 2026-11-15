Блог | Газпром через немецкое правосудие решил отомстить. Военные преступления совершает Россия, а не Украина

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что, несмотря на жестокую российскую агрессию против Украины, отдельные украинские граждане в разных европейских странах сталкиваются с уголовным преследованием по обвинению в предполагаемой деятельности, направленной против российской стратегической инфраструктуры. Одним из наиболее заметных примеров, связанных с Республикой Хорватия, является дело украинского гражданина Владимира Журавлева, который с августа 2026 года находится под стражей в Пуле на основании европейского ордера на арест, выданного Федеративной Республикой Германия. Его подозревают в причастности к диверсии на газопроводе "Северный поток".

Вопрос о его выдаче Германии в настоящее время рассматривается в апелляционном порядке Высоким уголовным судом Республики Хорватия. В то же время польский суд ранее отказал в его экстрадиции, рассматривая дело в более широком контексте права Украины на самооборону от российской агрессии. К сожалению, подобные случаи поднимают серьезные правовые, моральные и политические вопросы. Можно ли действия, связанные с сопротивлением государства, ставшего жертвой вооруженной агрессии, рассматривать вне контекста навязанной ему войны? И не существует ли риска того, что уголовно-правовые механизмы европейских государств, пусть даже косвенно, станут инструментом защиты стратегических интересов государства-агрессора?

Именно поэтому европейские судебные системы должны с особым вниманием учитывать обстоятельства российского вторжения в Украину. Формалистское и чрезмерно ограничительное применение правовых процедур, особенно при наличии спорных правовых оснований, не должно приводить к решениям, противоречащим основополагающим принципам справедливости и игнорирующим право Украины, как государства, подвергшегося вооруженному нападению, на самооборону.

"Что-то здесь не так", когда мы говорим об абсурдности ситуации, в которой немецкое правосудие обвиняет Владимира Журавлева в совершении военного преступления в тот момент, когда канцлер Германии Мерц приезжал в Киев, подвергавшийся российским воздушным атакам. Прежде всего, очевидно несоответствие между политической реальностью и правовой квалификацией, применяемой в данном деле. Германия является одним из важнейших европейских партнеров Украины и оказывает ей значительную помощь в защите от российской агрессии. В то же время немецкое правосудие обвиняет гражданина Украины в военном преступлении в связи с повреждением газопроводов, которые на протяжении многих лет имели большое стратегическое значение для России. Разумеется, политическое союзничество не должно влиять на независимость судебной системы, поскольку суды, напротив, обязаны принимать решения в соответствии с законом. Однако вполне правомерно поставить вопрос о том, были ли в данном случае в достаточной мере рассмотрены все обстоятельства войны, характер атакованного объекта и нормы международного гуманитарного права. Именно на это несоответствие необходимо обратить внимание.

Почему правовая квалификация деяния в европейском ордере на арест, согласно которой Журавлев якобы совершил военное преступление, является спорной?

Здесь мы говорим исключительно о впечатлении, а также о том, что квалификация деяния как военного преступления является чрезвычайно серьезной и требует особенно убедительного юридического обоснования. Повреждение частной коммерческой инфраструктуры в ходе вооруженного конфликта автоматически не означает совершения военного преступления. Ключевое значение имеет установление правового статуса конкретного объекта, наличия у него военного назначения или его вклада в проведение военных операций, а также соблюдения норм международного гуманитарного права. Все эти обстоятельства, согласно общедоступной информации, рассматривал польский суд, когда отказал в выдаче господина Журавлева Германии.

Когда мы ежедневно наблюдаем последствия российских атак на украинские города, школы, больницы и жилые дома, вполне понятно, почему украинское общество особенно болезненно реагирует на подобную правовую квалификацию. Вместе с тем, не имея намерения каким-либо образом вмешиваться в работу судов, отмечаем, что все изложенное выше отражает преобладающее мнение украинского общества, тогда как окончательный юридический ответ должны дать компетентные судебные органы. С другой стороны, вопрос об экстрадиции имеет скорее политический, чем правовой характер. Об этом даже говорил генеральный государственный прокурор Республики Хорватия Турадич в интервью телеканалу HRT-4.

Можем ли мы ожидать, что хорватское правосудие в апелляционном порядке поступит так же, как польское правосудие, а именно суд в Варшаве, и освободит Журавлева?

Мы не намерены и не можем каким-либо образом предопределять решение по этому вопросу, однако надеемся, что хорватское правосудие внимательно рассмотрит все аргументы защиты, а также решение суда в Варшаве, который ранее отказал в передаче господина Журавлева Германии. Еще раз подчеркиваем, что не хотим предопределять решение Высокого уголовного суда Республики Хорватия или оказывать какое-либо давление на хорватских судей, поскольку подобное недопустимо в демократическом обществе. Вместе с тем считаем важным, чтобы в ходе разбирательства были справедливо учтены все аргументы, представленные суду адвокатами господина Журавлева, а также должным образом рассмотрены основания, изложенные в польском судебном решении. Это особенно важно, поскольку речь идет о судебных органах двух государств – членов Европейского союза, принимающих решения о передаче одного и того же лица.

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск в октябре 2025 года прямо заявил, что проблема Европы заключается не в том, что "Северный поток" был взорван, а в том, что он вообще был построен. Он также отметил, что уголовное преследование и передача Владимира Журавлева Германии не отвечают интересам правосудия, и прямо приветствовал решение польского суда об отказе в его передаче.

Мы искренне верим, что хорватский суд примет независимое и всесторонне мотивированное решение, учитывая все соответствующие правовые и фактические обстоятельства.

Что это будет означать для Хорватии в рамках европейской правовой системы и системы безопасности, а также для ее отношений с Германией?

Мы не считаем, что законное и надлежащим образом обоснованное решение Республики Хорватия о предоставлении международной защиты само по себе создало бы проблемы для ее положения в Европейском союзе или для отношений с Германией.

Ведь Хорватия является суверенным государством и членом Европейского союза, органы которого уполномочены самостоятельно рассматривать заявления о предоставлении международной защиты в соответствии с европейским и международным правом. В то же время Хорватия несет обязательства, вытекающие из европейской системы судебного сотрудничества, включая исполнение европейских ордеров на арест при наличии предусмотренных законом оснований, и эти обязательства необходимо соблюдать. Поэтому я бы не стал представлять данный случай как выбор между Украиной и Германией. Речь идет о вопросах применения права, защиты основных прав человека и соблюдения независимости судебной системы. Мы убеждены, что Хорватия и Германия являются достаточно близкими европейскими партнерами, чтобы различные правовые решения по отдельному делу не ставили под сомнение их двусторонние отношения. Сила европейской правовой системы заключается именно в том, что она обеспечивает независимое принятие решений, правовую защиту личности и взаимное уважение между государствами-членами.

Однако еще раз подчеркиваем, что украинская общественность очень внимательно следит за этим делом в связи с возможностью экстрадиции нашего гражданина. За пределами правовых рамок мы видим масштабную деятельность "Газпрома", который пытается направить немецкое правосудие по пути признания наличия военного преступления там, где, по нашему мнению, его нет. В то же время "Газпром" финансирует три частные российские военные компании, совершившие большое количество военных преступлений против украинских граждан на территориях Украины, временно оккупированных российской армией.

Киев и другие крупные украинские города ежедневно подвергаются интенсивным ударам российских ракет и беспилотников. Существует большое количество тяжких военных преступлений, совершенных Россией, которые до сих пор не получили надлежащей правовой оценки и не стали предметом уголовного преследования. Это необходимо исправить. Таким образом, "Газпром" пытается побудить немецкое правосудие обвинять украинских граждан в совершении военных преступлений, в то время как сам в значительной степени финансирует военных преступников из российских частных военных компаний (ЧВК).

Мы обеспокоены тем, что в данном конкретном случае немецкое правосудие может находиться под чрезмерным давлением российской стороны, что создает угрозу для жизни украинских граждан, подвергающихся уголовному преследованию. Поэтому мы считаем, что возможная выдача Журавлева немецким органам уголовного преследования может представлять опасность для его жизни, учитывая масштабную вовлеченность российского "Газпрома" в это дело.