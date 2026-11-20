FT: в администрации Трампа хотят, чтобы Украина и РФ заключили мирное соглашение до января

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила европейским и украинским чиновникам, что хочет достичь мирного соглашения между Украиной и Россией в начале января 2027 года. Вашингтон стремится завершить переговоры до того, как демократы получат контроль над Конгрессом США.

Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с ходом обсуждений. По их словам, американская сторона в последние дни активизировала контакты с представителями Киева, Москвы и европейских столиц, настаивая на ускорении переговорного процесса.

Политические изменения в США

В начале этого месяца специальный представитель Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер возобновили переговоры с Украиной и Россией в Абу-Даби. Этому предшествовал восьмимесячный перерыв, вызванный войной в Иране.

При этом Республиканская партия Трампа по итогам промежуточных выборов потеряла контроль над обеими палатами Конгресса США. Ожидается, что демократы попытаются усилить поддержку Украины и усилить давление на Москву.

На этой неделе Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае. После переговоров американский президент заявил, что его российский коллега якобы дал понять, что Москва готова к миру.

Кроме того, Виткофф и Кушнер в последние дни провели ряд встреч с российскими, украинскими и европейскими чиновниками в Москве, Дублине и Берлине. По словам собеседников FT, во время этих контактов американцы передавали сигнал о необходимости срочного продвижения переговоров.

Один из европейских чиновников после встречи с американскими представителями заявил, что Вашингтон активно давит на стороны.

"Американцы сильно давят, и есть определенное опасение, что для достижения хотя бы какого-то соглашения Украине придется пойти на значительные уступки", – сказал он.

Другой европейский чиновник кратко охарактеризовал ситуацию: "Американцы спешат, Путин – нет".

Риск уступок Киева

Ускорение переговоров усилило обеспокоенность в Киеве. Украинские чиновники опасаются, что Владимира Зеленского могут заставить согласиться на соглашение на условиях Москвы еще до того, как демократы получат контроль над Конгрессом США.

"Трамп любит Путина и хочет завершить все это до января", – сказал высокопоставленный украинский чиновник. Он также отметил, что Россия может получить более выгодные условия, если договоренности будут достигнуты до начала года.

Белый дом не ответил на запрос Financial Times о комментарии.

Тем временем демократы в Конгрессе намерены использовать свои законодательные полномочия для усиления поддержки Украины и введения дополнительных санкций против России. Они также пообещали тщательнее контролировать внешнюю политику Трампа и проверять деловые интересы Виткоффа и Кушнера.

Требования Москвы

Несмотря на заявления о готовности к переговорам, Россия продолжает настаивать на собственных условиях завершения войны. После встречи с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином в Шэньчжэне Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники должны принять "компромиссы" и "реалии".

Среди требований Кремля – передача России территорий Донбасса, отказ Украины от будущего вступления в НАТО и ограничение численности украинских вооруженных сил.

Кроме того, Москва добивается масштабных изменений в системе безопасности Европы, сформированной после окончания холодной войны. В частности, Россия хочет, чтобы НАТО сократило размещение войск и вооружений на своем восточном фланге.

Дополнительное давление

Украинские чиновники также связывают ухудшение переговорных позиций Киева с ограничениями, введенными в отношении Starshield – военной версии спутниковой системы связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Кроме того, в последние месяцы задерживались поставки американских ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. В Киеве расценивают эти шаги как часть давления со стороны администрации Трампа, направленного на то, чтобы заставить Украину пойти на уступки России.

Высокопоставленный украинский чиновник назвал действия американской администрации "четким выбором" в пользу помощи России в получении более выгодных условий на мирных переговорах.

В то же время, по информации двух собеседников FT, знакомых с позицией Кремля, Россия планирует использовать предстоящую кампанию воздушных ударов для укрепления своих переговорных позиций. Поэтому Москва вряд ли согласится на быстрое заключение соглашения.

Гарантии безопасности

Переговоры лишь недавно перешли к обсуждению российских требований о более широкой системе безопасности в Европе. Путин настаивает, что эти вопросы должны стать частью окончательного мирного соглашения.

Европейские страны хотят сначала добиться прекращения огня, а уже потом обсуждать будущую архитектуру европейской безопасности. Они также добиваются официального участия в переговорах. Россия заявила, что для окончательного соглашения потребуется их вклад, однако Путин пока не согласился расширить формат переговоров.

Американская сторона, со своей стороны, пытается одновременно решить территориальные споры и вопросы европейской безопасности. В Вашингтоне также заявляют, что Москва якобы согласилась рассмотреть возможность предоставления Украине западных гарантий безопасности по модели пятой статьи НАТО о коллективной обороне.

"Я думаю, что президент Трамп открыт к этому, но, очевидно, такие гарантии должны соответствовать интересам Америки", – заявил Кушнер в четверг, 19 ноября, в Берлине.

Он добавил, что американской стороне удалось убедить Россию рассмотреть такую концепцию гарантий для Украины.

Однако уже в пятницу, 20 ноября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что даже вариант фактического членства Украины в НАТО без формального вступления неприемлем для Москвы.

"Пусть они признают незыблемость нашего требования о том, что Украина никогда не может вступить в НАТО. Когда это произойдет, я думаю, мы сможем обсудить вопрос гарантий безопасности", – сказал российский дипломат.

Переговоры в G20

Отдельно американские чиновники предположили, что Трамп может обсудить завершение войны с европейскими лидерами во время саммита G20, который он планирует провести в следующем месяце в Майами.

По словам двух собеседников издания, такая возможность рассматривается в Вашингтоне. В то же время высокопоставленный французский чиновник заявил, что переговоров с европейцами по Украине на саммите не будет, поскольку Украину не пригласили к участию в мероприятии.

Напомним, ранее Трамп пригласил на саммит Владимира Путина, однако российский диктатор пока не сообщил, приедет ли он.

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