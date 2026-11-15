ФСБ могла использовать криминалитет для дискредитации правоохранительной системы Украины: политтехнолог объяснил, в чем риск

Российские спецслужбы могли задействовать представителей криминального мира для информационной кампании, направленной на дискредитацию государственных институтов Украины.

Как пишет РБК-Украина, такое мнение высказал политический эксперт, политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

По словам аналитика, главный посыл заявлений, которые распространяются от имени российского наркобарона Буркина (известного как "Мексиканец"), сводится к призыву полностью ликвидировать силовые, правовые, судебные и антикоррупционные органы Украины, а также всю власть.

В то же время эксперт отмечает, что подлинность этих записей не подтверждена, поэтому они могут быть сгенерированы искусственным интеллектом по указанию ФСБ.

Голобуцкий отмечает, что российский след действительно присутствует во многих коррупционных схемах, поскольку РФ выделяет значительные ресурсы на работу спецслужб. Однако, по его мнению, безоговорочно воспринимать тезисы, озвученные от имени представителя враждебного криминалитета, нецелесообразно.

"Почему-то украинцы радостно ухватились за "разоблачения" и моментально забыли, кто именно выдвигает обвинения (или от чьего имени их выдвинули). Это преступник – раз. Это враг во время критической фазы войны – два. И это агент вражеских спецслужб (о чем он сам заявил) – это три", – отметил эксперт.

Политолог также обратил внимание на тенденцию, когда часть украинской аудитории доверяет заявлениям российских медийных персон, таких как Юрий Дудь, Юлия Латынина, Евгений Чичваркин или Виктор Шендерович.

По его словам, подобное некритичное восприятие сейчас наблюдается и в отношении заявлений "Мексиканца", которые используются для критики государственных органов в период войны.

Голобуцкий добавил, что опубликованные материалы нуждаются в анализе со стороны соответствующих украинских структур, чтобы отделить возможные факты от дезинформации.

Напомним, НАБУ и САП обнародовали новые аудиозаписи по резонансному делу "Карфаген". Они заявили о раскрытии деятельности преступной организации, которая годами беспрепятственно функционировала в Украине под прикрытием высокопоставленных сотрудников СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.

Схема охватывала десятки мошеннических колл-центров, торговлю наркотиками, изготовление фальшивой валюты, похищения и пытки людей. Одним из участников схемы, по версии следствия, является лидер наркокартеля "Химпром" Егор "Мексиканец" Буркин.

Ранее в интервью РБК-Украина начальник Департамента борьбы с наркопреступностью Нацпола Дмитрий Торгало рассказал об угрозах со стороны "Мексиканца", расследовании деятельности "Химпрома" и сети U420 в частности, а также о том, как преступники пытались сорвать запрет на незаконное вещество.