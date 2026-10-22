"Фото, видео – что угодно": Хиллари Клинтон предположила, какой компромат может быть у Путина на Трампа. Видео

Экс-кандидатка в президенты США и бывшая государственная секретарь США Хиллари Клинтон считает, что российский диктатор Владимир Путин имеет компромат на американского лидера Дональда Трампа. В частности, это могут быть некие компрометирующие фото и видео.

Об этом Клинтон сказала в подкасте High Stakes with HRC. Во время разговора она указала на решение Трампа отказаться от новых санкций против России, его расположение к Путину и двухпартийную критику этих шагов.

"Я по-прежнему считаю, что у него (Путина – Ред.) есть фотографии, видеозаписи – что угодно", – отметила Клинтон.

Политик упомянула в этом контексте так называемые файлы Эпштейна – миллионы документов, изображений и видео, подробно описывающих преступную деятельность американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления против детей. В материалах фигурируют десятки известных политиков, бизнесменов, деятелей культуры и членов королевских семей.

"Когда мы наконец увидим все материалы об Эпштейне, думаю, даже те, кто поддерживал Трампа, будут шокированы тем, что там раскрывается о Трампе", – заявила Хиллари Клинтон.

Она назвала Трампа "марионеткой Путина, которая помогает ему" и отметила, что диктатор не остановится на Украине.

"Возможно, у Трампа есть такая идея – он хочет разделить мир. Он получит Западное полушарие, Путин – Россию и Европу, а Си Цзиньпин – остальной мир", – сказала экс-кандидат в президенты США.

Напомним: бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила перед комитетом Конгресса, что она "не имела никакого представления" о преступлениях покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Политик призвала допросить президента Дональда Трампа, поскольку его имя неоднократно упоминается в файлах Эпштейна.

Бывший президент США Билл Клинтон тоже дал показания в деле Эпштейна. Он отрицал, что знал о преступлениях финансиста во время своего "кратковременного знакомства" с ним.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший президент США Билл Клинтон раскритиковал действующего главу Белого дома Дональда Трампа за политику в отношении России. Он заявил, что американский лидер отказался от поддержки Украины и снова начал сближаться с российским диктатором Владимиром Путиным.

А Хиллари Клинтон ранее критиковала Белый дом за политику в отношении Украины. Позицию действующего президента США Дональда Трампа относительно российско-украинской войны она назвала позорной.