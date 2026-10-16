Фон дер Ляйен ответила на вопрос, может ли Европа снять санкции с России, и упомянула "энергетическое перемирие" Трампа. Видео

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что санкции против России не будут сняты до тех пор, пока она не прекратит войну. Вместо этого на страну-агрессора усилится давление, поскольку она прибегла к эскалации войны.

Об этом фон дер Ляйен заявила в кулуарах саммита Европейского совета в Брюсселе 16 октября. В целом "энергетическое перемирие" было поддержано, однако стало очевидно, что Россия его не соблюдает.

Что известно

Председатель Еврокомиссии отметила, что они поддержали предложенное Трампом "энергетическое перемирие". Однако выяснилось, что страна-агрессор Россия его совершенно не соблюдала, а вместо этого Россия прибегла к эскалации обстрелов Украины. Поэтому, по словам Ляйен, давление на Россию будет усилено. Также она сказала, что об отмене каких-либо санкций речи не идет, пока Россия не прекратит обстреливать Украину.

"Мы поддержали предложенное Трампом "энергетическое перемирие", но увидели, что Россия его не соблюдала — ни минуты. Вместо этого Россия прибегла к эскалации, поэтому мы должны усилить давление на неё. Мы не отменим никаких санкций, пока Россия не прекратит войну", — сказала Ляйен.

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