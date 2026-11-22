Фицо заявил о шантаже в ЕС из-за 45-миллиардного кредита для Украины: Словакия не будет участвовать

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не намерена участвовать в выделении нового кредита Украине со стороны Европейского союза на сумму 45 миллиардов евро. По словам главы словацкого правительства, обсуждение этого вопроса сопровождается политическим давлением, связанным с принятием общеевропейского бюджета на 2028–2034 годы.

Фицо отметил, что дискуссия вокруг нового пакета финансовой поддержки Киева обещает быть напряженной. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном на Facebook.

Обвинения в политическом шантаже

Комментируя предстоящие переговоры в Евросоюзе, он напомнил, что Словакия ранее уже воздержалась от участия в первом кредите для Украины объемом 90 миллиардов евро, и подчеркнул, что позиция страны остается неизменной.

"Словакия не участвовала в первом кредите на сумму 90 миллиардов, и такую же цель мы преследуем и сейчас, хотя нас политически шантажируют из-за увязки этого кредита со всем бюджетом ЕС", – заявил премьер-министр Словакии.

Критика военного финансирования

Глава словацкого кабмина выразил скепсис относительно целесообразности заимствований на международных финансовых рынках для поддержки Украины на фоне перспектив мирных переговоров. Фицо раскритиковал саму формулировку "кредит", назвав эти средства безвозвратными.

По мнению политика, Евросоюз выступает поручителем по всему займу, заранее понимая, что Киев не сможет вернуть эти средства. Политики подчеркнул, что речь на самом деле идет "не о каких-то кредитах, а о подарках".

При этом Фицо добавил, что Словакия продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь в меру своих возможностей, однако не видит оснований для участия в финансировании военных нужд, которые, по его утверждению, лишь затягивают конфликт.

Переговоры в Братиславе

Вопрос выделения нового кредита и формирования долгосрочного бюджета ЕС станет одной из ключевых тем на предстоящей встрече в столице Словакии.

Фицо сообщил, что планирует детально обсудить эту ситуацию 23 ноября, когда в Братиславе состоится саммит с участием глав правительств стран Вишеградской четверки (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии), а также федерального канцлера Австрии.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия предложит дополнительно привлечь для финансирования Украины в 2027 году кредит на сумму 45 млрд евро под гарантии общего бюджета Евросоюза (ЕС). Но Болгария, Чехия, Словакия и Венгрия уже заявили, что не будут участвовать в этой программе.