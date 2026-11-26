Фицо не хочет участвовать в новом кредите ЕС для Украины: что предлагает взамен

Братислава не желает присоединяться к коллегам из Европейского Союза в предоставлении Киеву кредита на 45 миллиардов евро в 2027 году. В то же время государство не будет блокировать этот заем.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне специального двухдневного саммита ЕС (26–27 ноября), где лидеры обсуждают следующий семилетний бюджет Евросоюза и дополнительный кредит Украине. Политика цитирует "Радио Свобода".

Фицо раскритиковал разделение кредита на военную и невоенную части. Он назвал это "трюком Еврокомиссии", поскольку формально речь идет об одном займе.

Если бы Словакия присоединилась к другим европейским партнерам, это обходилось бы ей примерно в 11 миллионов евро ежегодно в виде процентов.

Словацкий премьер предложил альтернативу: средства, которые государство могло бы тратить на обслуживание кредита, он обещает направить на двустороннюю помощь Украине (поставки гражданской техники словацкого производства, дизельного топлива, локомотивов, а также аварийные поставки электроэнергии).

"То есть никаких денег, только то, в чем они действительно нуждаются. Принципиально – словацкого производства, чтобы это поддерживало нашу промышленность", – добавил Фицо.

Также он заявил, что не имеет принципиальных возражений против выделения Киеву около 140 миллиардов евро непосредственно из многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

Напомним: помимо Словакии, нежелание гарантировать заем Украине ранее выражали Венгрия, Чехия и Болгария.

Как писал OBOZ.UA, Роберт Фицо ранее жаловался, что обсуждение предоставления нового кредита на 45 миллиардов евро для Украины сопровождалось "политическим давлением", связанным с утверждением общеевропейского бюджета на 2028–2034 годы. Он выражал скепсис относительно целесообразности заимствований, а также говорил, что на самом деле речь идет "не о каких-то кредитах, а о подарках".