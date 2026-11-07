Фицо и Радев вместо Орбана: сможет ли Кремль сохранить влияние в Европе

Потеря Виктором Орбаном власти в Венгрии и Александаром Вучичем в Сербии создает для Кремля новую реальность. Москва теряет влиятельных партнеров, которые годами помогали ей продвигать собственные интересы в Европе, тормозить решения о поддержке Украины и ставить под сомнение санкционную политику Запада. Но говорить об исчезновении российского лобби преждевременно. Кремль ищет другие точки опоры, и все заметнее становятся Словакия Роберта Фицо и Болгария Румена Радева.

В Братиславе сближение с Москвой уже обрело вполне конкретные очертания. Правительство Фицо возвращается к межправительственным переговорам с Россией, пытается сохранить поставки российских энергоресурсов и возобновляет военно-дипломатические контакты. Параллельно словацкий премьер отказывается поддерживать новые масштабные программы помощи Украине. Для Кремля это возможность сохранить партнера внутри ЕС и НАТО, не требуя от него формального разрыва с Западом.

В Болгарии ситуация развивается по другому сценарию. Победа Илияны Йотовой на президентских выборах укрепляет позиции Радева, который последовательно выступает за диалог с Путиным, критикует военную помощь Украине и предлагает Софии роль посредника между Москвой и Европой. На фоне российских атак на суда в Черном море такая политика вызывает особую обеспокоенность.

О том, смогут ли Фицо и Радев компенсировать Кремлю потерю Орбана и Вучича и насколько далеко они готовы зайти в сотрудничестве с Москвой – в материале OBOZ.UA

Восстановление отношений с Москвой

С уходом Виктора Орбана премьер-министр Словакии Роберт Фицо становится важнейшим союзником Владимира Путина в ЕС. Россия заинтересована не просто в восстановлении отдельных контактов с Братиславой, а в возвращении полноценного механизма двустороннего сотрудничества. Об этом свидетельствует, в частности, документ российского министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, в котором описывались договоренности с главой словацкого МИД Юраем Бланаром. Москва стремится восстановить отношения, которые до полномасштабного вторжения охватывали экономику, энергетику, науку и гуманитарную сферу. Для Кремля это также возможность продемонстрировать, что даже после потери части политических позиций в Европе он сохраняет партнеров внутри ЕС и НАТО.

Во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле 9 мая 2026 года Роберт Фицо заявил, что отношения двух стран не должны ограничиваться поставками энергоресурсов. Он также сообщил о шагах по восстановлению должностей военных атташе при посольствах. Через 5 месяцев эта договоренность начала воплощаться в жизнь. Так, Словакия направила в Москву двух военных офицеров – бригадного генерала Славомира Ставиарского и его заместителя, полковника Иво Гахира. По данным общественной телерадиокомпании STVR, Ставиарский находится в российской столице с начала августа. Братислава также готовится принять российского военного атташе. Это означает, что военно-дипломатическое представительство двух стран восстанавливается впервые с начала полномасштабной войны. Для Москвы это возвращение официального канала взаимодействия с оборонным ведомством страны НАТО. Для Братиславы – выполнение договоренности, о которой Фицо говорил непосредственно Путину.

Этот шаг вызвал критику словацкой оппозиции. Ее представители напоминают, что предыдущий российский военный атташе Сергей Соломасов был выслан из Словакии за шпионскую деятельность. В частности, он передавал деньги Богушу Гарбару, автору пророссийского ресурса Hlavné správy, за распространение дезинформации. Бывший заместитель начальника Генштаба Словакии Павел Мацко также предупреждает об угрозах российской гибридной деятельности. Оппозиционные политики опасаются, что новый представитель Москвы может использовать дипломатический статус для сбора информации и операций влияния. Они также ставят под сомнение взаимность такого обмена: словацкий офицер в Москве вряд ли получит доступ к информации, которая оправдывала бы возможности российского атташе в Братиславе. Возобновление таких контактов может сказаться на доверии между союзниками по НАТО, в частности на обмене разведывательной информацией.

Газ, нефть и межправительственное сотрудничество

Энергетика остается главной экономической причиной сближения Братиславы с Москвой. Ее газовая и нефтяная инфраструктура исторически связана с российскими поставками. Правительство Фицо настаивает, что быстрый отказ от них приведет к дополнительным расходам и проблемам для экономики.

Несмотря на общую политику ЕС, Словакия планирует начать переговоры с Еврокомиссией, чтобы получить возможность продолжить импорт российского газа вопреки общеевропейскому плану прекратить закупки до конца 2027 года. Фицо также оспаривает соответствующее решение ЕС в суде. По информации словацкого общественного вещателя STVR, контракт государственной компании SPP с Россией действует до 2034 года по принципу take-or-pay. Глава МИД страны Юрай Бланар заявлял, что расторжение договоренностей может повлечь компенсационные выплаты в размере более 10 млрд евро, а при определенных условиях – до 16 млрд евро.

26 октября в Москве состоялось первое за пять лет заседание российско-словацкой межправительственной комиссии. Словацкую делегацию возглавил все тот же Юрай Бланар, российскую – министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Стороны обсуждали энергетику, ядерную отрасль, сельское хозяйство, охрану окружающей среды, туризм, спорт и культуру. Отдельно подтвердили необходимость стабильных поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию. Следующее заседание комиссии запланировано на 2027 год в Словакии.

После переговоров с главой МИД РФ Лавровым Бланар заявил, что его страна продолжит развивать отношения с Россией. Он подчеркнул, что Братислава таким образом "будет отстаивать национальные интересы".

Отказ от помощи и дело МиГ-29

Сближение с Россией сопровождается дистанцированием Братиславы от части совместных решений ЕС о поддержке Украины. Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет участвовать в потенциальном европейском кредите на 70 млрд евро для Украины в 2027 году. Он назвал опасной увязку этой помощи с переговорами по бюджету ЕС на 2028–2034 годы. Вместо этого премьер предлагает поддерживать Киев через образовательные, дорожные и энергетические проекты.

Еще один показательный сюжет – возобновление прокуратурой расследования передачи Украине истребителей МиГ-29 и систем ПВО KUB предыдущим правительством в 2023 году. Фицо неоднократно критиковал это решение, утверждая, что передача вооружения ослабила обороноспособность Словакии и сделала ее зависимой от воздушного патрулирования союзников. Один из высокопоставленных представителей его партии даже назвал это саботажем. Предыдущее расследование было закрыто в феврале. Тогда прокурор Братиславы Растислав Ремета объяснил, что переданные истребители советского производства были устаревшими, не полностью боеспособными, а также не имели пилотов и ракет. Теперь дело решили проверить повторно. Оба сюжета показывают, что Фицо делает украинский вопрос частью своей внутренней политики.

Между Москвой и Западом: как совместить несовместимое

Несмотря на возобновление контактов с Кремлем, Словакия не ставит вопрос о выходе из ЕС или НАТО. Напротив, Фицо заявляет, что страна уважает обязательства в рамках обоих объединений, но имеет право самостоятельно отстаивать национальные интересы. Именно этим Братислава объясняет сотрудничество с Москвой в сферах, не охваченных санкциями. В результате возникает противоречивая ситуация. Словацкое правительство выступает против военной помощи Украине, пытается сохранить поставки российских энергоресурсов, возобновляет военно-дипломатические контакты с Москвой. В то же время страна остается участником западных структур, решения которых часто противоречат курсу Фицо.

Важно также различать государственную политику и коммерческую деятельность словацких предприятий. Прекращение государственной военной помощи не означает автоматического прекращения всех коммерческих поставок украинской стороне. Словацкий оборонный сектор продолжает работать с украинскими заказчиками. И все же для Кремля такая модель отношений выгодна тем, что позволяет поддерживать тесные контакты со страной НАТО и ЕС, не требуя от нее формального разрыва с западными союзниками.

Болгария переходит в "зону риска"

Болгария демонстрирует другую проблему: концентрацию власти в руках политика, который не скрывает приверженности сближению с Россией, и формирование вокруг него более широкой политической опоры.

Политический курс Болгарии в отношении Украины после досрочных парламентских выборов заметно изменился. Победа коалиции "Прогрессивная Болгария" во главе с экс-президентом Руменом Радевым означает возвращение к значительно более сдержанной внешней политике в вопросах российско-украинской войны. Если раньше София постепенно наращивала военно-техническое сотрудничество с Киевом и поддерживала большинство решений ЕС и НАТО, то новое болгарское правительство все чаще дистанцируется от новых военных инициатив, осторожнее относится к санкционной политике и делает акцент на необходимости переговоров с Россией.

Позиция Румена Радева по поводу войны уже несколько лет остается одной из самых противоречивых среди европейских лидеров. Он не отрицает факт российской агрессии, признает нарушение международного права и поддерживает территориальную целостность Украины. Однако почти каждое его заявление сопровождается критикой военной помощи Киеву, санкционной политики ЕС и призывами как можно скорее перейти к переговорам с Россией.

Нынешний глава правительства Болгарии последовательно продвигает тезис о том, что у войны нет военного решения, а ее "продолжение лишь увеличивает человеческие потери и экономические проблемы Европы". Уже после возвращения к власти он вновь подчеркнул, что международные партнеры должны сосредоточиться на прекращении боевых действий и дипломатических переговорах, а не на расширении военной поддержки Украины. С момента вступления в должность премьера в мае он прекратил предоставлять Киеву военную помощь.

Победа Йотовой закрепляет пророссийский курс Радева

Победа Илияны Йотовой на президентских выборах укрепляет позиции Румена Радева. По результатам, она получила более 57% голосов, тогда как ее прозападный соперник Андрей Гюров – чуть меньше 40%. Решаюющим фактором мог стать переход к Йотовой избирателей Костадина Костадинова, представителя откровенно пророссийских сил, занявшего третье место в первом туре. Таким образом, Йотова получила поддержку не только сторонников действующей власти, но и значительной части пророссийского электората. В то же время результат Гюрова показал, что в Болгарии сохраняется заметная группа избирателей, выступающих за прозападный курс и солидарность с союзниками.

Политическое значение победы Йотовой важно и для Украины. Бывшая вице-президентка является соратницей Радева и разделяет его взгляды на войну России против Украины. Теперь у него будет президентка, которая вряд ли станет препятствовать политике правительства. Это заметное отличие от предыдущего периода, когда сам Радев занимал пост президента и использовал его, чтобы сдерживать правительства, пытавшиеся проводить более проевропейский курс.

Йотова также выступает против военной помощи Украине. Она повторяет аргумент о том, что поставки оружия якобы лишь продлевают войну, а не приближают ее завершение. Во время кампании она призывала возобновить переговоры с Москвой, заявляла, что "каждый должен позвонить президенту Путину", и предлагала Болгарии стать дипломатическим каналом между Россией и Европейским союзом.

Болгария может стать проблемой для ЕС

Сближение Болгарии с Россией также создает дополнительные риски для европейского единства. Радев выступает против части решений ЕС и НАТО, а Йотова поддерживает его подходы. В случае согласованных действий с Робертом Фицо София и Братислава могут усиливать друг друга во время споров с Брюсселем, в частности по вопросам санкций, помощи Украине и отношений с Москвой. Однако приравнивать Радева к Виктору Орбану было бы преувеличением. Болгария гораздо сильнее зависит от европейских фондов и экономической поддержки ЕС. Это ограничивает возможности правительства и заставляет его считаться с позицией Брюсселя. Пока Радев демонстрирует готовность критиковать европейские решения, но не всегда переходит к открытому блокированию, которое стало привычной тактикой Орбана. Тем не менее появление еще одного правительства, способного поддерживать Фицо в конфликтах с европейскими партнерами, уже является тревожным сигналом.

Пока существуют факторы, которые могут сдержать Словакию и Болгарию и не дать им повторить путь Орбана

Роберт Фицо давно демонстрирует приверженность Москве. Его поездка на парад в Москву, заявления о необходимости учитывать интересы России и критика европейской политики в отношении Кремля создают впечатление, что Братислава постепенно превращается в еще одного союзника Путина внутри Евросоюза. Подобные опасения возникают и в отношении Болгарии после прихода к власти политических сил, демонстрирующих готовность к диалогу с Москвой.

Однако между Словакией и Болгарией, с одной стороны, и Венгрией времен Виктора Орбана и Сербией, с другой, есть существенная разница. У Венгрии и Сербии была дополнительная экономическая опора в виде масштабных китайских инвестиций, что позволяло им меньше зависеть от европейского финансирования. У Словакии и Болгарии такой возможности нет. Они в значительной степени зависят от субсидий и финансовой поддержки Евросоюза. Поэтому европейские деньги остаются для них серьезным сдерживающим фактором – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

В то же время словацкий премьер пытается использовать нынешнюю международную ситуацию для усиления собственного влияния. Активизация контактов вокруг возможных мирных переговоров, встречи европейских лидеров с Владимиром Зеленским и представителями администрации Дональда Трампа, а также дальнейшие контакты с Путиным создают для Фицо возможность показать, что его прежняя риторика в отношении России якобы была оправданной, а сам он может стать участником будущих договоренностей.

По мнению Леонова, существует принципиальное различие между заявлениями Фицо и его реальными действиями. Несмотря на критическую риторику в отношении Украины, Словакия не блокирует ее вступление в Европейский союз. Братислава также готова участвовать в некоторых европейских программах, в частности в ремонте украинской военной техники за счет средств ЕС. Фицо в значительной степени ориентируется на администрацию Трампа, а его заявления о НАТО и обязательствах по пятой статье Альянса также носят внутриполитический характер и рассчитаны на сторонников популистских и пророссийских сил.

Превращение Словакии или Болгарии во вторую Венгрию сдерживает и внутренняя политическая ситуация. В отличие от Орбана, который долгое время имел конституционное большинство и фактически устранил серьезную политическую конкуренцию, Фицо вынужден считаться с партнерами по коалиции и оппозицией. Часть пророссийской риторики в Словакии связана именно с присутствием в правительственной коалиции соответствующих политических сил. В Болгарии ситуация несколько иная: нынешняя власть имеет больше возможностей проводить собственную политику. Однако и там пророссийские заявления не означают готовности к системному противостоянию с Брюсселем. София не блокирует европейскую финансовую помощь Украине и не препятствует ее евроинтеграции. Да, Болгария выступала против отдельных санкционных решений, в частности в отношении патриарха Кирилла и российских бизнесменов, но пока это отдельные эпизоды, а не последовательная политика блокирования решений ЕС.

Особый интерес Словакии связан с российским газом. Братислава заинтересована в возобновлении его транзита, в частности по территории Украины.

"Москва пытается сформировать лобби, которое противодействовало бы отказу Европы от российских энергоресурсов. И Фицо может стать одним из тех политиков, через которых Кремль будет продвигать идею сохранения газового транзита. Однако пока сложно представить, как это можно реализовать, ведь украинская газотранспортная система уже не работает на прокачку российского газа", – объясняет Александр Леонов.

В то же время серьезной угрозой для Украины может стать усиление ультраправых сил в ведущих странах Европы. Прежде всего речь идет о Франции и Германии, которые являются основными донорами финансовой и военной помощи Украине и существенно влияют на общую политику Евросоюза. Если к власти во Франции придет Марин Ле Пен, Париж может пересмотреть финансирование многих европейских программ и сократить взносы в общий бюджет. Это ударит не только по Украине, но и по таким странам, как Болгария и Словакия, которые зависят от европейских субсидий.

"Россия заинтересована в том, чтобы ослабить единство Евросоюза, обострить противоречия между его участниками и создать условия для разрушения общей политики в отношении Украины. Если кризис охватит Францию и Германию, возможности для маневра пророссийских сил в Словакии и Болгарии существенно возрастут. Но пока в Европе сохраняется ядро государств, готовых поддерживать Украину, Фицо и болгарское руководство будут вынуждены считаться с этой реальностью", – отметил Леонов.