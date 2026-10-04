F-16 и 20-мм снаряды: Зеленский рассказал об успехах в сбивании реактивных "Шахедов" и планах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская авиация в настоящее время сбивает около 50–55 % реактивных "Шахедов", а в отдельных случаях этот показатель достигает 60 %. При этом истребители F-16 и 20-мм боеприпасы играют важную роль в противодействии таким дронам, а Украина планирует увеличить количество доступных боеприпасов.

Об этом Зеленский рассказал, отвечая на вопрос о противодействии российским ударным беспилотникам. Информацию собрал OBOZ.UA.

Глава государства отметил, что Украина стремится обеспечить использование 5–6 тысяч 20-мм боеприпасов для F-16 в сутки и продолжает договариваться с партнерами об их поставках.

Обычные "Шахеды" украинские силы сейчас сбивают с показателем 85–92% — в зависимости от характера комбинированной атаки России. В то же время реактивные беспилотники являются более сложными целями для перехвата.

"Сейчас показатель качественного сбивания составляет около 50–55%, иногда 60% — это наша авиация. F-16 очень сильно помогают, 20-мм боеприпасы хорошо работают", — сказал президент.

Он добавил, что в целом Россия уже применила около 900 реактивных "Шахедов", не считая тысяч обычных беспилотников. Украина продолжает развивать собственные возможности для противодействия этим целям, в частности работает над вопросом двигателей.

Зеленский сообщил, что Украина уже получила вторую партию 20-мм боеприпасов, в отношении которой правительство Германии ранее приняло положительное решение.

"Нужно было ускорить процесс, чтобы они сюда поступили. Вот они поступили, и это важно", — отметил президент.

Киев также ведет переговоры с немецкой стороной о новом крупном пакете помощи. Часть договоренностей уже выполнена, а общий пакет еще формируется.

"Вы можете посчитать: 5–6 тысяч 20-мм боеприпасов для F-16 мы используем в сутки. 5–6 тысяч…То есть это очень солидные цифры", — подчеркнул Зеленский.

Украина работает над тем, чтобы иметь возможность получать 5–6 тысяч таких боеприпасов ежедневно. В этом направлении будут помогать Германия, Норвегия и Финляндия.

Отдельно Зеленский рассказал о развитии программы турелей. Украина планирует разместить десятки таких систем на различных объектах.

На данный момент в столице уже установлено 12 таких систем, а ещё 8 дополнительных планируется развернуть в Киевской области.

"Комбинированная защита. Вопрос же — наращивать производство", — сказал он.

Кроме того, Украина готовится к применению собственных малых ракет. Зеленский заявил, что первые результаты их работы ожидаются уже в конце октября.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что около половины украинских истребителей F-16 длительное время находятся в Европе на ремонте и техническом обслуживании. Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за этого Украина теряет драгоценное время, когда самолеты особенно нужны для защиты воздушного пространства.

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