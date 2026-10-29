Эрдоган заявил о готовности присоединиться к возобновлению дипломатии между Украиной и РФ: что говорят об условиях переговоров в Кремле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы турецкий лидер выразил готовность Анкары содействовать возобновлению переговорного процесса для прекращения войны между Россией и Украиной.

Эрдоган, в частности, заявил о намерении способствовать переговорам и выступить посредником в диалоге. Об этом сообщили в администрации президента Турецкой Республики.

Дипломатический импульс

В ходе разговора Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования российско-украинской войны. По его словам, Турция готова внести свой вклад в возобновление дипломатического процесса между Киевом и Москвой и достижение мира.

Турецкая сторона неоднократно выступала посредником в диалоге и снова подтверждает намерение способствовать переговорам.

"Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция готова внести свой вклад в усилия по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией и прекращению войны посредством этого процесса", – говорится в заявлении администрации турецкого президента.

Требования Кремля

Параллельно с активизацией публичного переговорного процесса в Кремле сделали новую порцию заявлений. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что вопрос о консультациях между Россией, США и Украиной относительно переговоров "будет зависеть от ситуации на поле боя и общей обстановки".

Ушаков отметил, что состав российской делегации будет объявлен позже. В то же время он дал понять, что существенных изменений в составе делегации по сравнению с предыдущими раундами переговоров, ожидать не стоит.

Также в Кремле заявили, что ожидают продолжение диалога с Норвегией и Финляндией. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что в Москве поддерживают государственных деятелей, которые понимают необходимость диалога.

"Мы договорились, что разговор будет продолжен. Если появляются государственные деятели, которые понимают необходимость диалога, это нужно поддерживать", – сказал рупор Кремля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне "серьезно настроены" на встречу в Абу-Даби, которая состоится в начале ноября. В ходе этого раунда переговоров стороны планируют обсудить первые шаги по деэскалации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о "значительном продвижении" в урегулировании российско-украинской войны. По его словам, американская сторона рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу между диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 27 октября, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Говорили о войне России против Украины и дипломатических усилиях по ее прекращению.