Энергетическое перемирие Трампа касается только НПЗ, но Россия и на него пока не согласилась — Axios

В объявленном президентом США Дональдом Трампом "перемирии" речь шла о прекращении обстрелов исключительно нефтеперерабатывающих заводов. Прекращение ударов по электростанциям и энергосетям рассматривается как "следующий шаг" договоренностей между Украиной и Россией, если атак по НПЗ не будет.

Об этом заявило издание Axios. Если интерпретация журналистов соответствует действительности, то Вашингтон требует от Киева одностороннего прекращения огня. У Украины в результате войны остался лишь один НПЗ, но и он фактически не функционирует из-за многочисленных российских ударов.

Неназванный собеседник из Белого дома заявил СМИ, что Трамп не хочет, чтобы Украина атаковала российскую нефтепереработку, поскольку считает, что это приводит к росту цен на топливо в США.

Чиновник предупредил, что украинские обстрелы российских НПЗ наносят ущерб отношениям Владимира Зеленского с Трампом. Мол, американский президент "действительно разгневан".

Пока что государство-агрессор РФ не согласилось ни на одно прекращение огня, тогда как Украина хочет, чтобы остановилист атаки по ее энергетической инфраструктуре.

"Россияне думают об этом. Мы скоро узнаем, готовы ли они", – сказал неназванный представитель Белого дома.

Axios утверждает, что специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер пока отложили свою запланированную поездку в Москву, по крайней мере пока не получат четкой информации относительно того, готовы ли Украина и Европа согласиться на новое предложение.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 октября Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об установлении "энергетического режима тишины" между Украиной и Россией. Он утверждает, что "перемирие" вступило в силу с момента публикации его поста. "Обе стороны дали на это согласие", – заверял лидер Белого дома.

– Владимир Зеленский в комментарии Axios сказал, что это объявление "стало новостью" для него. Впрочем, Киев готов к перемирию, если Москва не будет атаковать нашу энергетическую сферу.

– Позже, в традиционном вечернем обращении, украинский президент сказал, что "ВСУ получили все соответствующие приказы". Наша страна рассчитывает на "аналогичную готовность России и на договоренность президента Соединенных Штатов Америки касательно этого".