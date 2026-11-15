Экс-посол США в России заявил, что его беспокоит встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина: в чем опасность

Бывший посол США в России Майкл Макфол выразил обеспокоенность возможной встречей Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина без участия Украины. Он считает, что на переговоры стоит пригласить президента Владимира Зеленского или хотя бы кого-то из европейских лидеров.

Об этом американский дипломат сказал в эфире программы "Студия Захид" на телеканале "Эспресо". Макфол объяснил, почему считает такой формат неприемлемым для Украины.

"Что касается трехсторонней встречи, то она меня беспокоит. Я хотел бы, чтобы на нее пригласили президента Зеленского. Не хочу, чтобы интересы Украины представляли Путин, Си Цзиньпин и Трамп. Мне такой сценарий совсем не нравится. Гораздо логичнее было бы пригласить и Зеленского. Или хотя бы кого-то из европейских лидеров", – объяснил Макфол.

Больше всего экс-посла разочаровывает позиция Си Цзиньпина. По словам Макфола, китайский лидер декларирует поддержку международного порядка и осуждает его нарушения. В частности, Пекин не поддерживает Россию во время голосований по резолюциям о войне в Украине, но и не голосует против, а воздерживается.

В то же время Китай имеет значительные рычаги влияния на Москву, прежде всего экономические, однако не использует их, чтобы защитить мирных украинцев.

"Конечно, я хотел бы, чтобы Китай голосовал за осуждение России, но он воздерживается. В то же время Си Цзиньпин имеет огромное влияние на Путина и Россию, прежде всего экономическое. Однако он решил не использовать эти рычаги, чтобы спасти мирных людей. И меня глубоко разочаровывает, что он не готов этого сделать", – сказал дипломат.

Макфол надеется, что во время переговоров поднимут и вопрос защиты гражданского населения Украины. По его мнению, сокращение числа жертв среди мирных жителей могло бы стать первым шагом к длительному прекращению огня. В то же время дипломат сомневается, что Трамп или Си Цзиньпин будут оказывать давление на Путина, чтобы заставить его прекратить убийства мирных украинцев и разрушение гражданской инфраструктуры.

Отдельно бывший посол предупредил об опасности возвращения к мировому порядку, при котором государства могли бы захватывать чужие территории и менять международно признанные границы. По убеждению Макфола, именно к такой системе стремится вернуться Путин, при которой сильные государства могли бы аннексировать земли других стран.

Макфол напомнил, что мировой порядок, сформированный после Второй мировой войны и основанный на НАТО и других международных институтах, обеспечивал стабильность в Европе вплоть до полномасштабного вторжения России в Украину.

В то же время, по словам дипломата, большинство стран не заинтересовано в возвращении к порядку, при котором сильные государства могли бы захватывать чужие территории. Даже в США, по его мнению, движение MAGA постепенно теряет влияние. Китай также не стремится к восстановлению такой системы. Поэтому Россия фактически остается среди немногих стран, заинтересованных в ее возвращении.

Дипломат также подчеркнул, что Украина остановила российские войска и не дала Путину продвинуться дальше и втянуть в войну другие страны. Однако у России до сих пор достаточно ресурсов, чтобы продолжать терроризировать мирное население.

По словам Макфола, терпя неудачи на фронте, Кремль все больше сосредотачивается на ударах по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Таким образом Путин пытается запугать украинцев и заставить общество давить на президента Владимира Зеленского, требуя от него капитуляции.

Экс-посол надеется, что свободный мир, в частности США, будет активнее противодействовать этой стратегии. Если Кремлю не удастся сломить сопротивление украинцев, а возможности России терроризировать мирное население сократятся, это значительно ухудшит положение Москвы. Тогда, предполагает дипломат, Путин может в конце концов задуматься о том, чтобы просить мира.

Что известно о возможной встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп 19 ноября должен провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным в китайском городе Шэньчжэнь на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По информации New York Post со ссылкой на представителя Белого дома, главной темой переговоров станет контроль над ядерными вооружениями. Среди других возможных вопросов – война в Иране, ситуация вокруг Северной Кореи и российская агрессия против Украины.

Возможные переговоры также вызвали опасения по поводу нового раздела сфер влияния между великими державами. Британский обозреватель Патрик Винтур в статье для The Guardian сравнил потенциальную встречу с Ялтинской конференцией 1945 года. Тогда лидеры США, Великобритании и СССР определяли послевоенное устройство Европы без представителей стран, судьбу которых решали.

По мнению журналиста, Украина, государства Восточной Европы и Балтии, Тайвань и даже Иран могут оказаться под угрозой договоренностей великих держав без их участия. В то же время аналитики обращают внимание, что у каждого из трех лидеров свои цели, а Китай не обязательно согласится на шаги, которые будут противоречить его интересам.