Подписав соглашение с Путиным по дизельному топливу, Трамп сорвал переговоры о послевоенных гарантиях безопасности для Украины – Telegraph

Администрация президента США предлагала Украине расширенные гарантии безопасности после завершения войны, однако переговоры фактически сорвались после того, как Дональд Трамп заключил "дизельное соглашение" с диктатором Владимиром Путиным. Речь идет о переговорах в Майами в минувшие выходные, в ходе которых американские представители пытались найти компромисс по поводу оккупированных Россией территорий и будущих гарантий для Украины.

Об этом пишет The Telegraph. По данным издания, европейские и украинские участники переговоров были застигнуты врасплох договоренностью Трампа с Путиным.

Какие гарантии США предлагали Украине

Во время переговоров в Майами спецпредставитель Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер дали понять, что Трамп готов усилить предложенные ранее гарантии безопасности.

По данным издания, целью было создать условия, при которых Россия не смогла бы вновь напасть на Украину после завершения войны.

Американская сторона пыталась найти компромисс, который позволил бы преодолеть главное противоречие – требование РФ в отношении территорий, которые в настоящее время находятся под российской оккупацией, – и устроил бы как Киев, так и европейских партнеров.

Конкретные параметры нового предложения не раскрывались. В то же время оно якобы предусматривало больше, чем предыдущее обещание Трампа использовать американские истребители для патрулирования украинского воздушного пространства и предоставлять Киеву спутниковые разведывательные данные для сдерживания нового нападения РФ.

Украинская делегация, по данным издания, в целом положительно восприняла обновленное предложение. В то же время украинцы и европейцы считали, что эти гарантии фактически обязывали Зеленского согласиться на территориальные уступки.

Переговоры сорвались после договоренности Трампа с Путиным

После договоренности Трампа с Путиным о закупке российского дизельного топлива перспективы достижения компромисса резко ухудшились.

Представитель Еврокомиссии Бьорн Зайберт, участвовавший в переговорах в Майами, признал, что "дизельное соглашение" стало неожиданностью для участников переговоров.

Зайберт назвал соглашение "не связанным" с переговорами и таким, что стало сюрпризом для сторон.

По данным издания, после того как стало известно о "дизельном соглашении" Трампа с Путиным, спецпредставители Виткофф и Кушнер пытались как-то его объяснить.

Американские представители объясняли, что закупка российского дизельного топлива якобы преследовала цель "смягчить" позицию Путина, продемонстрировав ему потенциальные выгоды от прекращения боевых действий для российской экономики, измотанной войной.

Однако, как отметило издание, эта сделка разрушила трансатлантическую договоренность между Трампом и его европейскими союзниками об усилении экономического давления на военную машину Кремля, а также внесла разлад в отношения между президентом США и Зеленским.

Представители трех сторон покинули Майами, так и не достигнув соглашения, поскольку решение Трампа фактически сорвало его.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп договорился с российским диктатором Путинымоб увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал эту сделку "слабым решением".