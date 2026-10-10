Блог | Дизельная афера Трампа провалится

Сейчас многие пишут, что дизельная сделка, или, вернее, афера, нужна Трампу только как предвыборный трюк. Он хочет внушить своим избирателям, что благодаря этому "сильному" ходу ему удастся снизить цены на дизельное топливо. Этого, конечно, не произойдет, но недалекие американские "глубинарии" будут надеяться на снижение цен по крайней мере до ноябрьских выборов в Конгресс. А дальше, как обычно у Трампа, хоть трава не расти.

Однако, думаю, дело не только в этом. Трамп, его алчная семейка и окружение мечтают о широкомасштабных гешефтах с Путиным, которые им обещает Дмитриев и Ко.

Дизельная сделка должна стать тараном, который пробьет санкционную блокаду и позволит Трампу и его окружению крупно заработать на дружбе с Путиным. В качестве повода для отмены санкций обсуждалось освобождение политзаключенных. Но, видимо, Россия на это не пошла: ФСБшники не хотят выпускать протестующих, не для этого они их сажали.

Поэтому была разыграна другая афера, связанная с дизельным топливом. Путин якобы спасает Америку от высоких цен на дизель, а в благодарность Трамп ослабляет санкционное давление, протягивает ему руку и открывает новые возможности для гешефтов.

Прежде всего это может дать зеленый свет сделке по продаже активов "Лукойла" консорциуму, связанному с трамповской семьей и партнерами. Трамп и его окружение рассчитывают заработать на этом миллиарды, и им понадобилось политическое прикрытие, позволяющее упаковать фактическую взятку от Путина в благородную обертку.

Путину же эта афера нужна минимум по трем причинам. Он надеется, что с нее начнется широкомасштабная отмена санкций, пытается вновь поссорить США с Украиной и Европой, надеется, что Трамп, усилив давление на Зеленского, добьется прекращения ударов по российским НПЗ. А в более широком смысле речь идет об активизации совместного давления Путина и Трампа на Украину с целью принудить ее к капитуляции перед Россией.

Но не надо паниковать. У Трампа просто нет времени. Через три недели, после неизбежного, по всем опросам, оглушительного провала республиканцев на промежуточных выборах, он станет хромой уткой, на которую новый Конгресс устроит настоящую утиную охоту. Сейчас суды будут блокировать отмену санкций, а затем эту аферу добьют конгрессмены. Расслабляемся. Максимум, что может сделать Трамп в ближайшее время, – мелкие подлянки Зеленскому. Следим за новыми "антикоррупционными" делами.