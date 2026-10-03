Блог | Странный электорат, странные опросы

С 21 августа по 10 сентября (публикация – 17 сентября) КМИС провел опрос 1003 респондентов методом телефонного интервью с помощью компьютера относительно [не]доверия действующему президенту Украины.

Далее текст на языке оригинала.

Результат:

Довіряю – Не довіряю 54:41, оскільки можна судити з ілюстрації,

тобто позитивна різниця плюс 13 процентних відсотків – тільки вона й вказана числом, а не малюнком.

Трьома місяцями раніше довіра йому ж за даними того самого КМІС складала 61%,

хоча в той же час 67% висловили бажання його замінити, тобто ризикнути – незважаючи на довіру,

причому й серед тих, хто "скоріше довіряє", бажаючих зміни виявилося 68%, а от серед тих, хто "довіряє повністю", за його зміну було 33%.

Я цього "довіряємо, але нам його не треба" чи навіть "довіряємо повністю, але не треба все одно" (третина довіряючих "повністю"!) –

зрозуміти не можу:

або опитування хибне,

або, вибачте, електорат.

Але ж навіть така специфічна "довіра" – вже не 61 (як у травні/червні), а 54.

Що ж стосується вираховування "довіряють мінус не довіряють", то воно, як і "за мінус проти", особливого сенсу не має, адже на виборах:

той, в кого подібна різниця від’ємна: 40 мінус 60, тобто мінус 20,

обходить конкурента з позитивною різницею 35 мінус 5, тобто плюс 30,

бо 40 більше, ніж 35…