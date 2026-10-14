Директор ФБР Кеш Патель неожиданно прибыл в Россию: что известно о визите

В Россию 14 октября приехал директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель. Он должен провести переговоры с представителями Кремля.

Известно, что его визит будет длиться два дня, и Патель посетит не только Москву, но Санкт-Петербург. Об этом, ссылаясь на собственные источники, заявил телеканал MS NOW.

Сообщается, что Пателя примет Федеральная служба безопасности России – преемница КГБ советской эпохи, известная, в частности, проведением шпионских операций против американских представителей.

Визит проходит на фоне информации СМИ, что Патель лично возглавляет инициативу по налаживанию более тесных связей между ФБР и российскими и китайскими правоохранительными органами, включая обмен персоналом и разведывательными данными.

Конгрессмены призвали руководителя ФБР отменить посещение РФ

9 октября конгрессмены-демократы Джейми Раскин и Джим Хаймс опубликовали письмо, в котором просили Пателя отменить эту поездку.

"Уинстон Черчилль описывал Россию как "загадку, завернутую в тайну внутри загадки". Теперь у нас есть загадка, погребенная в загадке, завернутой в тайну внутри этой загадки: почему директор ФБР посещает враждебное иностранное государство, которое совершает военные преступления, проводит операции влияния на выборы в США, осуществляет злонамеренные кибератаки на нашу критическую инфраструктуру и помогает нашим противникам выявлять и убивать американских солдат? В интересах национальной безопасности мы просим вас пересмотреть свое решение. Отмените эту поездку", – обращались политики к чиновнику.

Напомним: ранее Патель активно критиковал расследование о вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года. Он называл влияние россиян "мистификацией" и публично ставил под сомнение выводы разведывательного сообщества.

Как писал OBOZ.UA, летом этого года источники Politico утверждали, что Кэш Патель 14–15 октября приедет в Россию. Это сообщение оказалось правдивым.