Блог | Дипломатия – это о мире или об оружии?

В Киеве снова громко… Отбило всякое желание бежать в бомбоубежище (хотя это и неправильно, но столько раз – не набегаешься). Поэтому – лотерея…

Создается впечатление, что рашисты решили выровнять соотношение погибших и тяжелораненых на фронте не в свою пользу за счет убийств украинского гражданского населения (либо сразу, либо путем лишения их средств к существованию). Очевидно, что это, прежде всего, психологическая атака. Но убийства мирных жителей (как дополнительный бонус) предусмотрены.

Честно говоря, некоторое недовольство есть. Чтобы не доводить себя до стресса – открываю карту Москвы и пристально вглядываюсь в потенциальные цели… Ну, чтобы меньше средств и с большей эффективностью… И чтобы подальше от мирных жителей… Целей – просто куча! Любительство, конечно, но немного помогает… Мечтаю… О мире, а значит – о нашей баллистике, о масштабировании, о преодолении асимметрии… Иначе врага не остановить.