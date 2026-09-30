"Дипломатия сложнее, чем кажется": Сикорский ответил, будет ли Польша бойкотировать саммит G20 по приглашению Путина

Польша не намерена бойкотировать саммит G20 из-за решения президента США Дональда Трампа пригласить на него российского диктатора. Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Варшава будет принимать участие во встрече глав МИД G20 в Атланте независимо от того, прибудут ли туда представители России.

В то же время Сикорский назвал идею Трампа пригласить российского диктатора "плохой". Об этом глава польской дипломатии рассказал в интервью Rzeczpospolita.

Участие в G20 и отношение к приглашению Путина

Сикорский напомнил, что Путину запрещен въезд во многие страны из-за ордера Международного уголовного суда. Хотя США не являются членом МУС, российский диктатор, по мнению главы МИД Польши, не может быть желанным гостем, пока ведет агрессивную войну.

"Дипломатия сложнее, чем кажется, и порой ставит нас в неудобные ситуации, но мы должны знать, как с ними справляться", – подчеркнул Сикорский. Он добавил, что присутствие Варшавы на саммите не способствует выходу Путина из изоляции, поскольку Польша не является принимающей стороной.

На вопрос о возможном рукопожатии с российским диктатором Сикорский ответил категорическим отказом, отметив, что у него "нет привычки поддерживать тесные отношения с подозреваемыми".

Вице-премьер также выразил мнение, что подход Трампа, который ищет взаимовыгодные решения как бизнесмен, пока не приносит результатов.

Как сообщал OBOZ.UA, Британия не планирует отказываться от политики, предусматривающей отсутствие прямых контактов с российскими чиновниками, несмотря на приглашение российского диктатора Владимира Путина на саммит "G20" в декабре. Лондон не собирается менять свой подход к прямым контактам с российскими властями.