"Два великих "босса": Зеленский показал неэффективность договоренностей Трампа с Путиным

Большие страны не могут решать судьбу других государств без их участия. Убежденность этих стран в своем праве вершить судьбы мира – "историческая ошибка"

Более года назад США и Россия попытались решить судьбу Украины без ее участия; лидеры этих стран встретились на Аляске: с тех пор для агрессора изменились разве что масштабы потерь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому NBC News.

Зеленский напомнил об Анкоридже

Глава государства убежден, что "большие страны" не могут самостоятельно решать судьбу мира и отдельных государств, в частности "маленьких".

"Большие страны всегда считают, что могут принимать решения о будущем всего мира. Это огромная ошибка, абсолютно. Нельзя решать судьбу какой-либо страны, даже маленькой, без этой страны. Вы (большая страна. – Ред.) думаете, что можете решать, можете оказывать давление сейчас. Но в истории, в долгосрочной исторической перспективе, вы окажетесь теми, кто допустил огромную ошибку, а эта страна (маленькая. – Ред.) победит", – отметил он.

Владимир Зеленский заявил об этом убеждении в ответ на вопрос о недавней встрече лидеров США, Китая и России и о том, могли ли они там решать судьбу нашего государства.

Примером того, к чему приводят попытки "великих держав" решать судьбу меньшей, Зеленский считает встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в августе прошлого года.

"На Аляске два "больших босса" встретились. Они придумали концепцию "3+2" – условия, приемлемые для России, чтобы прекратить войну, и территории Украины, которые она хочет. Это было около 15 месяцев назад. Тогда Путин сказал президенту Трампу, что захватит эти земли за 3, 4 или 5 месяцев. Всю восточную часть. И Украина погибнет", – напомнил президент Украины.

Насколько оправдались обещания Путина 15-месячной давности – прекрасно видно сейчас.

"И где мы сейчас? Почти на той же позиции на востоке, 15 месяцев спустя. Россия теряла в течение этого периода, как я говорил, от 35 до 50 тысяч человек, в зависимости от месяца. И ничего успешного на поле боя для них, абсолютно. Они (россияне. – Ред.) чего-то добились?" – риторически поинтересовался Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский подчеркнул, что Путин должен понять, что Крымского моста не будет, чего бы это ни стоило.

Также президент ответил Маску на обвинения во лжи о Starshield.