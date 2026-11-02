"Очень важно, чтобы Путин услышал этот сигнал": Британия мобилизует помощь партнеров Украине перед "Рамштайном"

Великобритания ведет переговоры со странами-участницами Контактной группы по вопросам обороны Украины о дополнительных взносах в поддержку нашей страны накануне сложной зимы. Лондон стремится к тому, чтобы союзники активизировали помощь и продемонстрировали Кремлю готовность поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Вес Стритинг, который прибыл в Брюссель и встретился с высоким представителем ЕС Кайей Каллас в рамках двустороннего диалога по вопросам безопасности и обороны. Его цитирует Укринформ.

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Стритинг напомнил, что на прошлой неделе Великобритания предусмотрела в своем бюджете 10 миллиардов фунтов стерлингов на поддержку Украины. Из этой суммы 500 миллионов фунтов должны быть направлены на немедленную помощь Украине в течение следующей зимы.

Министр отметил, что вскоре состоится заседание в формате "Рамштайн". Контактную группу он возглавляет совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

По словам Стритинга, перед встречей Великобритания активно мобилизует партнеров, поскольку понимает, что несмотря на российские обстрелы Киева и других украинских городов, "для Украины этот год был сильным".

"Линия фронта почти не сдвинулась, а потери России – как человеческие, так и экономические – огромны; они значительно превышают те, которые мы, Великобритания, могли бы допустить на их месте. Поэтому крайне важно, чтобы союзники сейчас активизировали поддержку Украины, помогая ей пережить эту сложную зиму", – сказал он.

Важно, чтобы Путин услышал этот сигнал

Отдельно Стритинг подчеркнул: до Кремля и лично до Путина должен быть четко донесен сигнал о непоколебимости союзников в поддержке Украины.

"Не уверен, что ему докладывают о том, насколько плохо для России идет война в Украине. Очень важно, чтобы он услышал этот сигнал, а также узнал о непоколебимой решимости союзников Украины поддерживать ее столько, сколько потребуется", – сказал министр обороны Великобритании.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания объявила об ускорении поставок Украине ракет LMM, эффективных в борьбе с российскими реактивными беспилотниками. Из пакета зенитных ракет на 45 млн фунтов стерлингов Лондон решил ускорить передачу вооружения на 10 млн фунтов, чтобы обеспечить наиболее насущные потребности Украины накануне зимы. Всего Великобритания обязалась выделить 1,6 млрд фунтов стерлингов на поставку более 5000 таких ракет в течение четырех лет.