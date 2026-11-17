Блог | "Второе пришествие" Ялтинской конференции, или Являются ли Си, Трамп и Путин новой "большой тройкой"?

Для путина это немалое унижение – ехать на саммит в Шэньчжэнь с разваленным мостом в Крыму. Символ оккупации полуострова и войны против Украины рухнул. ВСУ отлично постарались!

А в Financial Times вышла очень логичная статья о том, почему тройка, о встрече которой говорят во всем мире, – пародия на ялтинский раздел мира, и не более того.

Почитайте перевод, пригодится:

Почему Путин, Трамп и Си не могут стать новой "большой тройкой"

(Лидеры США, Китая и России не могут поделить мир между собой, даже если бы очень хотели)

Будучи коммунистом, Си Цзиньпин, вероятно, знаком с высказыванием Маркса о том, что "все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды... первый раз – как трагедия, второй – как фарс".

Встречу Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина, многие окрестили "вторым пришествием" Ялтинской конференции 1945 года с участием Черчилля, Рузвельта и Сталина. Так являются ли Си, Трамп и Путин новой "большой тройкой"? И чем, скорее всего, закончится их встреча – трагедией или фарсом?

Когда речь идет о Трампе, элемент фарса всегда вполне вероятен. Кстати, в той же работе, где Маркс сделал свое знаменитое замечание о трагедии и фарсе, он также размышлял об обстоятельствах, которые "позволили гротескной посредственности сыграть роль героя". (Под "посредственностью" он имел в виду Наполеона III во Франции.)

Вполне можно представить и потенциально трагический итог саммита в Шэньчжэне. Если все пойдет совсем не так, как следует, трое лидеров могут договориться о признании "коренных интересов" друг друга – если воспользоваться выражением, которое так любит Китай.

Они могут поддержать российское видение войны в Украине и китайское видение будущего Тайваня. Трамп, в свою очередь, может получить некоторую помощь в вопросе Ирана или определенные "победы" для экономики США.

Впрочем, учитывая краткость и формат встречи, вряд ли удастся заключить какие-либо новые весомые соглашения. Более того, каждый из лидеров может быть вполне доволен одной лишь символичностью совместного фото.

Путина уже давно беспокоит страх, что Россия теряет статус одной из мировых великих держав. Бывший президент США Барак Обама как-то заметил, что на международных встречах российский лидер напоминает скучающего школьника, сидящего на задней парте. Поэтому фотография президента России, стоящего рядом с лидерами США и Китая – двух крупнейших мировых держав, – станет для Путина значительной символической победой.

Символика власти также очень важна для Си Цзиньпина. Он сделал "великое возрождение китайского народа" своей главной темой и, очевидно, намерен в следующем году обеспечить себе четвертый срок на посту лидера Коммунистической партии.

Внутренняя легитимность Си Цзиньпина и его международный имидж тесно взаимосвязаны. Оба аспекта могут укрепиться благодаря фотографии с саммита, на которой он предстает в роли гостеприимного хозяина в центре событий – в окружении президентов США и России, прибывших с визитом.

После унизительных для него результатов промежуточных выборов в США Трамп, вероятно, с радостью воспользуется возможностью вновь продемонстрировать свою власть и статус на мировой арене. Китайское правительство искусно умеет тешить самолюбие мировых лидеров, приезжающих в страну.

Конечно, всегда существует вероятность, что протокольная фотосессия перерастет во что-то более весомое – особенно если встреча затянется. Вполне возможно, что Путин попытается поднять вопрос Украины. К тому же Трамп уже не раз склонялся к российской позиции по Украине после разговоров с Путиным.

Так же после предыдущих встреч с Си Цзиньпином Трамп озвучивал тезисы, выгодные Китаю в вопросе Тайваня, – например, в мае прошлого года предостерегал тайваньцев от шагов в направлении независимости, которые могли бы дестабилизировать ситуацию.

Однако заявления Трампа настолько непоследовательны – и их так легко можно изменить на противоположные, – что они не имеют того веса, который имели слова предыдущих президентов США. Даже если он пойдет на неожиданные уступки в Шэньчжэне, его помощники и союзники, скорее всего, впоследствии сведут их на нет.

Трамп заявил, что хочет обсудить ядерное разоружение. Это важная тема, поскольку действие основных договоров о контроле над ядерными вооружениями уже прекратилось. Ядерное оружие также является любимой темой россиян, ведь их огромный арсенал – крупнейший в мире – остается одним из немногих факторов, подкрепляющих их претензии на статус великой державы.

Однако Китай – который стремительно наращивает собственный, меньший по объему арсенал – ясно дал понять, что в настоящее время не заинтересован в переговорах об ограничении ядерных вооружений. Так что вряд ли здесь стоит ожидать какого-либо прорыва.

Если говорить шире, китайскому дипломатическому стилю свойственно избегать непринужденных дискуссий и неожиданных результатов. Склонность Си Цзиньпина строго придерживаться заранее подготовленного сценария – еще одна причина, почему от трехсторонней встречи в Шэньчжэне вряд ли стоит ждать результатов, способных всколыхнуть мир.

Но важнейшая причина, по которой сравнения со встречей "большой тройки" 1945 года ошибочны, заключается не только в том, кто именно участвует в переговорах. Мы просто живем в совершенно другие времена.

В Ялте Черчилль, Рузвельт и Сталин встретились в разгар мировой войны, которая коренным образом меняла мировой порядок. Британские и американские войска уже вели бои на территории Германии. До вступления российской армии в Берлин оставалось меньше трех месяцев. До того момента, когда США сбросили первую атомную бомбу, оставалось полгода.

Напротив, нынешняя "большая тройка" выглядит гораздо менее способной навязывать свою волю миру. США не удалось одолеть Иран – так же, как ранее им не удалось победить "Талибан" в Афганистане.

После более чем четырех лет жестокой войны – что дольше, чем понадобилось Сталину, чтобы дойти до Берлина, – войска Путина до сих пор застряли на востоке Украины. А Си Цзиньпин так и не нашел способа подчинить Тайвань – остров с населением 23 миллиона человек, расположенный всего в 100 милях от Китая.

К счастью, мы больше не живем во времена, когда "большая тройка" может диктовать свои условия остальному миру.