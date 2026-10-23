"Придется искать компромисс": Рубио назвал главный вопрос в переговорах о завершении войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевым вопросом в поиске пути к завершению войны России против Украины остается территориальный вопрос Донбасса. По его словам, Россия стремится получить контроль над этим регионом, однако не может захватить его военным путем, тогда как Украина не готова отказываться от своих территорий из-за вопросов суверенитета и долгосрочной безопасности.

Об этом Марко Рубио сказал в интервью India Today, которое опубликовал официальный сайт Госдепа США. Он подчеркнул, что война не может завершиться военным путем, поэтому для достижения дипломатического соглашения обеим сторонам придется пойти на определенные уступки.

"Речь идет о 11% территории"

Рубио считает, что в основе войны России в Украине лежит вопрос контроля над Донбассом, который он назвал одним регионом Украины, составляющим 11% территории.

"Эта война – о Донбассе. Речь идет об одном регионе страны. По сути, речь идет о 11% одной части этой страны, которую Россия хочет получить и не может захватить военным путем, а Украина не хочет отдавать", – сказал госсекретарь США.

При этом он признал, что у Украины есть веские причины не идти на такие требования России.

"И у них есть веские причины, почему они не хотят этого делать, – ради суверенитета и собственной долгосрочной безопасности", – отметил Рубио.

Придется искать компромисс

По словам госсекретаря США, главный вопрос заключается в том, смогут ли стороны найти формат договоренности, при котором каждая из них получит определенные выгоды, но при этом согласится на уступки.

"Вопрос в том, возможно ли какое-то взаимное приспособление, при котором обе стороны должны будут пойти на определенные уступки, чтобы положить конец войне", – сказал он.

Рубио подчеркнул, что эта война не может быть решена на поле боя.

"Эту войну невозможно решить военным путем. Она завершится только дипломатическим путем. Вопрос заключается в том, удастся ли достичь такого результата, при котором обе стороны получат определенную выгоду, но в то же время пойдут на уступки, что позволит завершить войну", – заявил госсекретарь США.

Нет никаких шансов закончить войну без переговоров

Госсекретарь США также заявил, что дипломатическое урегулирование невозможно без прямого диалога между Украиной и Россией.

"Как бы трудно это ни было, я могу сказать одно: это невозможно сделать, если обе стороны не будут за столом переговоров", – сказал Рубио.

Он добавил, что США готовы выступить посредником в этом процессе. В то же время Рубио предупредил, что само присутствие представителей Украины и России в одной переговорной комнате автоматически не будет означать урегулирования конфликта.

"Мы не утверждаем, что просто посадить их в одной комнате – значит решить эту проблему. Но у нас нет ни единого шанса решить ее, если мы не сможем посадить их за один стол", – подчеркнул госсекретарь США.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио похвалил украинских военных за храброе сопротивление врагу. При этом он заявил, что без помощи США Украины уже не существовало бы.