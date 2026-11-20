Достигли широкого консенсуса: совместное заявление лидеров Германии, Франции, Британии и Украины по итогам заседания Коалиции желающих

Лидеры Украины, Германии, Франции и Великобритании по итогам заседания Коалиции желающих в Берлине согласовали общие позиции по дальнейшей поддержке Украины, давлению на Россию и условиям завершения войны. Во встрече также приняли участие представители других стран коалиции и Соединенных Штатов Америки.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам встречи. В документе обозначили три основных направления договоренностей – поддержку Украины и усиление санкций против РФ, гарантии безопасности после прекращения огня и принципы участия Европы в мирных переговорах.

Российские атаки

Участники встречи осудили систематические российские ракетные и дроновые удары по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Они выразили соболезнования семьям погибших и подтвердили неотъемлемое право Украины на самооборону против российской агрессии.

Лидеры также заявили, что Россия несет значительные потери, но, несмотря на это, смогла захватить лишь небольшую часть украинской территории. По их оценке, российская армия не смогла занять ни одного стратегически важного населенного пункта.

Отдельно участники заседания осудили гибридные операции России в Европе. Речь идет о саботаже, информационных спецоперациях и кибератаках, направленных на ослабление поддержки Украины.

Они подчеркнули, что такие действия не заставят западные страны отказаться от помощи Киеву. Напротив, это усиливает их решимость укреплять оборону Украины, Европы и НАТО.

Поддержка Украины

Участники Коалиции желающих подтвердили готовность продолжать долгосрочную политическую, дипломатическую, военную, финансовую и гражданскую поддержку Украины. Отдельным приоритетом остается усиление украинской противовоздушной обороны, в частности средствами для перехвата баллистических ракет.

Накануне зимы лидеры планируют совместно с третьими странами приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить Украину средствами противоракетной обороны.

Также они подтвердили обязательства стран НАТО предоставить Украине в 2026 году военное оборудование, помощь и подготовку на 70 млрд евро. На 2027 год предусмотрен как минимум эквивалентный объем поддержки.

Отдельно в рамках кредитной программы Европейского Союза Ukraine Support Loan до конца 2027 года Украине планируют выделить 90 млрд евро на военную и финансовую помощь. Эти средства должны покрыть финансовые потребности государства до 2027 года.

Страны также договорились усилить экономическое давление на Россию. Среди запланированных мер – ограничение доходов РФ от продажи нефти и газа, санкции против российских криптовалют и незаконных финансовых потоков, а также удары по возможностям российского военно-промышленного комплекса.

Особое внимание уделят борьбе с российским теневым флотом, который Москва использует для обхода санкций.

Гарантии безопасности

Отдельный блок договоренностей касается будущих гарантий безопасности для Украины. Лидеры подчеркнули, что безопасность нашего государства напрямую связана со стабильностью всего евроатлантического региона.

Они подтвердили поддержку европейских и евроатлантических устремлений Украины и подчеркнули, что после вступления в силу режима прекращения огня Украина должна получить надежные юридически обязывающие гарантии безопасности. Их планируют согласовывать в тесном сотрудничестве с США.

Среди возможных составляющих таких гарантий:

долгосрочная военная, финансовая и техническая поддержка Украины для обеспечения возможностей ВСУ;

участие в механизме мониторинга и проверки соблюдения режима прекращения огня под руководством США;

создание под руководством Европы Многонациональных сил – Украина при поддержке Соединенных Штатов;

меры по укреплению доверия в воздушном пространстве, на море и на суше;

помощь в восстановлении возможностей украинской армии;

юридически обязательное обязательство принимать меры для восстановления мира и безопасности в случае нового вооруженного нападения России.

При этом последний пункт будет предусматривать учет национальных процедур каждой страны.

Также лидеры приветствовали учения Многонациональных сил – Украина Koalicja-2026. Они проходят преимущественно на территории Польши и должны продемонстрировать готовность подразделений стран-участниц к возможному развертыванию и выполнению поставленных задач.

Мирные переговоры

В совместном заявлении лидеры подтвердили поддержку дипломатических усилий США и подчеркнули необходимость достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Они также высоко оценили готовность президента Украины Владимира Зеленского согласиться на немедленное прекращение огня и начать содержательные переговоры.

Участники встречи поддержали прямой диалог между Украиной и Россией при участии США и Европы. В то же время они согласовали общие принципы, которыми Европа должна руководствоваться во время мирного урегулирования.

В частности, главным приоритетом переговоров должно оставаться прекращение боевых действий в Украине. Лидеры подчеркнули, что международные границы нельзя менять силой, а Украина должна самостоятельно определять собственные договоренности в сфере безопасности и союзы.

Они также подтвердили, что российские суверенные активы останутся замороженными, пока Москва не прекратит агрессию и не компенсирует Украине ущерб, причиненный войной.

Отдельно участники встречи заявили, что договариваться о более широких вопросах европейской безопасности невозможно, пока Россия продолжает войну против Украины и нарушает основополагающие нормы международного права, в частности Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и Парижскую хартию.

Они также напомнили, что любые переговоры по вопросам Европейского Союза и НАТО потребуют согласия соответственно ЕС и его государств-членов, а также союзников по НАТО.

Энергетическое перемирие

В качестве первого шага к прекращению боевых действий лидеры призвали Россию согласиться на энергетическое перемирие на весь зимний период.

Кроме того, участники встречи подчеркнули необходимость договориться о прекращении огня в Черном море. Это должно обеспечить безопасное судоходство и экспорт продовольствия из региона, что важно для глобальной продовольственной безопасности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер Британии назвал Россию "самым большим неудачником этой войны".

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